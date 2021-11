Los municipales tienen asueto laboral, por lo cual hoy no habrá atención al público

Hoy es el Día del Empleado Municipal, por lo cual todas las dependencias municipales estarán cerradas por el asueto para los trabajadores del sector.

En diálogo con Democracia, Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, luego de saludar fraternalmente a todos los empleados municipales, explicó los motivos por los cuales esta vez no se hará la tradicional fiesta de los municipales, que se realiza desde hace más de 30 años en Junín.

“Este año, por cuestiones de público conocimiento y por los temores que teníamos respecto a la pandemia, decidimos no hacer la fiesta y postergarla hasta el año próximo, entendiendo que en el 2022 no van a quedar rastro de esta triste situación que estamos viviendo”, explicó.

“El Día del Empleado Municipal, 8 de noviembre, es una fecha que nosotros hemos incorporado en el Convenio Colectivo de Trabajo. Esperamos que el año próximo podamos festejar nuestro día”, destacó.

“Los empleados municipales siempre van a poder contar con nuestro sindicato. La unión hará que podamos resolver los problemas de fondo que tenemos, por eso insto a seguir siempre para adelante. Este es un mensaje de la comisión directiva y del cuerpo de delegados del gremio”, manifestó.

Atención

Respecto a la atención que desarrollan a través de las dependencias municipales, Saudán confirmó que ya se está llevando a cabo normalmente, con las precauciones correspondientes.

“Nosotros tuvimos una comisión de seguridad e higiene de parte del gremio que ha trabajado fuertemente con respecto a lo que es la pandemia y ha hecho, por ejemplo, poner vidrios en las divisiones, entre los escritorios y entre los escritorios y la atención al público. Están las condiciones dadas para estar trabajando, según dicen los especialistas en la materia, por lo cual todos los empleados están cumpliendo sus funciones normalmente”, manifestó el dirigente.

Plus asignaciones

Consultado sobre los plus que dio el gobierno nacional a las asignaciones familiares, y si le correspondía también a los municipales, el entrevistado comentó: “Por ese plus a las asignaciones familiares, hicimos el reclamo a la Municipalidad, que tenía sus dudas. Nosotros decidimos aclarar el tema presentando una nota en el Ministerio de Trabajo, por tanto estamos esperando esa respuesta. Entendemos que corresponde, pero estamos esperando que el Ministerio se expida”.

IOMA

A la pregunta cómo estaba funcionando IOMA, el dirigente gremial respondió: “De manera regular. A nosotros nos están dando algunas respuestas porque tenemos una buena relación con el director de IOMA Junín y estamos encima para solucionar los problemas, pero en general está funcionando bastante regular. IOMA pasó por mejores épocas”.