Gran cierre de la Feria del Libro de Junín 2021

La Feria del Libro de Junín 2021, que se desarrolló en el SUM universitario de la Unnoba, tuvo ayer su exitosa jornada de cierre, con la presentación de Ricardo Canaletti.

Durante la última jornada, las actividades comenzaron en horas de la mañana y finalizaron por la noche, con el broche final del periodista.A sala llena, Canaletti disertó sobre la literatura del crimen.

Luego expresó: "Estoy muy contento con la cantidad de público que ha venido y no es la primera vez que vengo a Junín a la Feria del Libro. Siempre es un placer estar con la gente de esta ciudad, que es muy generosa. No importa si la ciudad es grande o chica, sino lo que importa es la intención de incentivar la cultura, tal como se hace en Junín. Y no la cultura como una palabra grandilocuente, sino la lectura de libros".



"Esta feria no hace más que incentivar el placer por leer, no sólo como formación sino por el placer de encontrarse con las palabras. Por eso se siguen haciendo ferias de este estilo. Una cosa es el diario y otra los libros, porque tienen una gran fortaleza. Así que estoy muy agradecido y es un placer estar aquí", finalizó el periodista.

El público disfrutó del encuentro con escritores de renombre, artistas, talleristas y la más amplia oferta de libros en los stands de las librerías y las editoriales de la ciudad.

Eduardo Sacheri

En la jornada del sábado se presentaron Eduardo Sacheri, Gabriela Exilart, Fabián Sevilla, Luis Pescetti y reconocidos escritores de la ciudad, quienes presentaron sus obras y conversaron con el público.

Antes de brindar su charla "El oficio del escritor", que contó con un enorme marco de público, Sacheri expresó: "Después de tanto tiempo sin vernos con los lectores, la expectativa es grande. Poder vernos cara a cara, charlar sobre un libro, firmarlo y estar en contacto es algo que extrañé mucho. Hace poco tiempo que se comenzaron a habilitar este tipo de eventos y uno está necesitado de ese contacto humano que tanta falta nos hizo".



A su vez destacó que "estos eventos culturales son muy importantes y por eso trato de acompañar. Necesitamos esto y venir a Junín es acompañar esta movida cultural tan necesaria e importante. Que vengan autores quizás facilita que los chicos se acercan a los libros y si conseguimos que uno se enganche es un camino estupendo".