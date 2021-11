Arata: “Sabemos que la economía es una asignatura pendiente”

La Diputada provincial por el Frente de Todos, Valeria Arata, entrevistada por Reporte Especial, de TeleJunín, se refirió a las expectativas de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre, la situación económica del país, el control de precios y su visión sobre la ciudad. “Estamos con muchas expectativas después de las PASO, que obviamente el resultado no fue el que esperábamos. El Gobierno escuchó el mensaje de las urnas, estamos trabajando fuertemente en dar una respuesta”, destacó la legisladora y agregó: “Respuesta que sabíamos que era necesaria, que sabíamos que había que darla, pero también entendimos que durante todo este tiempo que fue transcurriendo desde que arrancó el gobierno del presidente Alberto Fernández, del gobernador Axel Kicillof, a los tres meses nos encontramos con una pandemia, que implicó vivir una inestabilidad y un desconcierto total, no solamente desde el gobierno, a pesar de haberse apoyado en comités de expertos, que fueron ayudando a subsanar la situación que tenía que ver con la pandemia, sino también buscando dar respuestas a las necesidades sociales que fueron surgiendo”.

No obstante, en cuanto al malestar generalizado por la situación económica, refirió: “Como todos sabemos los recursos son limitados, entonces hay que fijar prioridades en un momento tan difícil como el que nos tocó vivir, atravesar. Y sabemos que la economía es una asignatura pendiente, tenemos que ir tomando medidas para controlar la inflación, para controlar los precios como se están tomando en este momento, los medicamentos. Tenemos que ir ajustando distintas variables para poder lograr que los salarios le ganen a la inflación y que todos podamos tener un mejor nivel de vida, que es lo que todos anhelamos”.

Asimismo reconoció: “Tenemos vecinos, amigos, ciudadanos que no tienen trabajo hoy y que muchas veces el estado les está dando una mano, porque siempre es el estado el que da una mano ante esas ausencias y después algunos criticamos o critican que el estado da una mano con estos planes sociales” y remarcó, “que no son planes de ‘no trabajo’. La verdad es que tenemos que buscar que esos planes de empleo informal, se transformen en empleo formal”.

Economía y precios

“A veces es necesario emitir para generar circulante y que ese circulante vuelva al circuito, como también se hace con distintas medidas que viene tomando el gobierno que tienen que ver con estimular el turismo y distintas variables de la economía, para poder inyectar y seguir moviendo la rueda”, explicó Arata.

“Hoy por ahí no vemos los resultados que seguramente veremos allá por marzo o abril del año que viene, donde la situación económica seguramente, y con las medidas económicas que se están tomando va a ser totalmente distinta. Pero hoy, el momento que nos toca atravesar es complicado, es una preocupación y estamos trabajando para lograr generar más empleo genuino, trabajo para todos y todas, para que todos tengamos las mismas oportunidades”.

En cuanto a los controles de precio, la legisladora aseguró que “es una medida que hay que tomar, hay que empezar a controlar. Tenemos que tener el compromiso, no solamente quienes somos parte del gobierno sino cada uno, todos los ciudadanos, que transitan, de ir controlando todas estas medidas, tenemos que estar informados para poder entre todos frenar estos aumentos desmedidos”.

Legislativas

Consultada sobre lo que se pone en juego en las elecciones legislativas de este domingo, destacó que se trata de “un modelo de ciudad, un modelo de provincia y un modelo de país. Creo que es muy distinto el modelo de ciudad que soñamos, queremos, y esperamos nosotros desde el Frente de Todos, esperamos una ciudad que tenga progreso, una ciudad unida. Lo estamos viendo con esta obra del bajo nivel que tanto luchó Mario (Meoni) por la, que hoy se está empezando a concretar”. A su vez apuntó a una “ciudad integrada” y con “conocimiento y mucha educación”.

“Eso estamos jugando hoy, contra un gobierno que solamente nos muestra fotos, porque cuando recorremos un barrio, cuando hablamos con cualquier vecino, y yo me caracterizo por caminar mucho nuestra ciudad, hoy hay una gran preocupación por la inseguridad que estamos viviendo, la falta de empleo, la falta de políticas de acompañamiento, desde el Municipio hacia cada uno de los sectores, más que con medidas pequeñas, como supo ser en su momento con los gastronómicos, el tener un día de delivery gratis, eso es muy poco”.