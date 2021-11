Si repitiese el resultado de las PASO, Petrecca obtendría la mayoría propia

Si se repitiese el resultado de las últimas PASO en Junín, el oficialismo comunal, que responde al intendente Pablo Petrecca (Juntos), obtendría un amplio dominio del Concejo Deliberante, ya que pasaría a contar con once de los 20 ediles, situación que le aseguraría el quórum propio.

En este virtual escenario, el jefe comunal “amarillo” ya no tendría que apelar al voto doble del presidente del Concejo, Gabriel D´Andrea, para inclinar la balanza a su favor ante un eventual empate.

Como se dijo, de repetirse los guarismos del 12 de septiembre pasado, a partir del 10 de diciembre Juntos sumaría una banca y contaría con 11 de los 20 concejales, ya que ingresarían seis ediles por el oficialismo y cuatro por la oposición.

El alcalde del PRO obtendrá, con la integración de la UCR, la mayoría en el recinto por primera vez desde que asumió y echará por tierra así la posibilidad de que el deliberativo se transforme -como ha ocurrido en contadas oportunidades- en una piedra en el zapato para la gestión y la sanción de ordenanzas. Dicho de otro modo, el jefe comunal no tendrá que consensuar con el Frente de Todos para darle luz verde a las distintas iniciativas.



Si los resultados se mantienen -todos coinciden en que el domingo 14 el nivel de participación del electorado será mayor al de las Primarias-, ingresarían por Juntos Juan Fiorini (PRO), Emilse Marini (PRO), Juan Pablo Itoiz (UCR), Melina Fiel (PRO), Rodrigo Esponda (Coalición Cívica) y Cristina Cavallo (UCR).

En tanto, por el Frente de Todos asumirían Pablo Petraglia (Frente Renovador), Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana), José Luis Bruzzone (Unidad Ciudadana) y Clara Bozzano (La Cámpora).

Historia

Según los registros del Concejo -publicados por la agencia Infonoroeste-, solo la gestión del exintendente radical Abel Miguel tuvo plena mayoría durante un lapso de tiempo prolongado, por lo que no necesitó consensuar las iniciativas parlamentarias con las demás fuerzas.

Desde los últimos 25 años, en 1997, la UCR logró ingresar 7 de 9 ediles en juego, y de esa manera Miguel se quedó con el quórum propio. Dos años más tarde, en el 99, donde había un Concejo Deliberante con 18 representantes, el radicalismo tiñó de rojo el cuerpo, con un Concejo que tenía 13 miembros que respondían a Miguel sobre un total de 18.



Más adelante, con un Junín gobernado por Mario Meoni, el HCD siempre estuvo repartido por varias fuerzas políticas, y solo podía obtener mayoría con acuerdos previos. El exministro de Transporte solo pudo tener mayoría en un periodo de dos años sobre doce que gobernó la ciudad cabecera de sección.

En el 2015, cuando asume Pablo Petrecca al mando del sillón de calle Rivadavia, siempre debió mediar con espacios políticos que le garantizaran la gobernabilidad. La transición al comienzo de su mandato con la presidencia de Patricio Fay, alfil meonista, y ya con la presencia propia, siempre obtuvo el empate de bancas, lo que le obligaba a consensuar temas para bajarlos al recinto.