Club Banco Nación: 40 años de vida social en familia

Hoy, 6 de noviembre, se celebra un nuevo Día del Bancario. Pero para los empleados de la sucursal Junín del Banco Nación, así como también para sus familiares y allegados, la jornada se festeja por partida doble.

El mismo Día del Bancario, pero de 1981, se fundó el Club Banco Nación, que hoy arriba a sus primeros 40 años de vida social, con una fuerte impronta familiar y de compañerismo, y una historia de progreso que se escribió de la mano con el crecimiento de la ciudad.

Ubicado a la vera de la calle Alberdi, emplazado en un paisaje de incipientes casas quintas y residencias de reciente construcción, la entidad supo atestiguar los cambios en la fisonomía de un barrio que, en sus comienzos, lo encontró como un espacio solitario, aunque permanentemente concurrido por sus socios.

“Lo fundaron los empleados de la sucursal Junín del Banco de aquel momento, que querían contar con un lugar para reunirse en familia. Y fue así que decidieron comprar un terreno y luego conformaron el estatuto”, recordó a Democracia Diego Maccaroni, actualmente secretario del club.

“A través de los años, se fue sumando gente, tanto socios activos (los empleados con sus grupos familiares) como también socios externos. La principal actividad es la colonia de vacaciones y la temporada de pileta, pero contamos con canchas de pádel, básquet, tenis, fútbol y también dos salones y quincho para reuniones”, precisó.

En la misma línea, destacó que la llegada del 40° aniversario encuentra al Club Banco Nación en plena etapa de obras, al igual que en sus comienzos. “Estamos con una serie de obras en marcha, después de un año muy duro como fue el 2020, por la pandemia. Seguimos con el acondicionamiento de piletas, refacción de las canchas de tenis y básquet, arreglando las parrillas y mesas y terminando la habilitación de salones”, detalló.

Por su parte, el presidente, Oscar Galdeano, señaló al retorno de la Colonia de Vacaciones -que iniciará el 20 de diciembre, luego de la suspensión en 2020- como el acontecimiento más destacado para el club, en el tramo final del año. “No pudimos hacer la Colonia el año pasado, que es el fuerte de nuestro club, porque lamentablemente nos agarró este desastre mundial que fue la pandemia, como les ocurrió a todas las instituciones. Pero tenemos que agradecer el acompañamiento de nuestros socios, ya que aun en estos tiempos tan difíciles, prácticamente no tuvimos bajas”, subrayó.

“La quinta que no pude tener”

El Club Banco Nación, como el resto de las entidades sociales y deportivas de Junín, se fue adaptando a los cambios de época y estilos de vida en la ciudad, con el transcurrir de las décadas.

Lejos de las muchedumbres que no dejaban rincón por ocupar, en los lejanos ’80, las prácticas y costumbres veraniegas se fueron paulatinamente replegando hacia el espacio privado. Sin embargo, el predio bancario sigue siendo el punto de encuentro predilecto de las familias ligadas a la sucursal financiera local.

Además de su fuerte vínculo histórico y emocional con el club Argentino, Héctor “Coco” Nigro también es uno de los socios históricos del Club Banco Nación, y un testimonio vivo de su evolución en el tiempo.

“Hace más de 30 años que soy socio, estuve desde los comienzos, por mi amistad con los socios fundadores, como ‘Toto’ Petraglia y Eduardo Di Marco, entre otros. Los empleados del Banco trabajaron mucho, compraron ese terreno que no tenía más que un estanque y, a base de esfuerzo y dedicación, fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy”, rememoró, en diálogo con Democracia.

Como el resto de sus concurrentes, “Coco” Nigro habla del Club Banco Nación como “una familia grande” y recuerda a esos primeros años como la etapa de su esplendor. “Cuando empezó, hace 40 años, había en Junín pocos clubes con pileta, más allá del Club Junín, el Club Social y Newbery. Y apareció Banco Nación, que además fue uno de los primeros clubes juninenses en tener su sede fuera del contorno de la ciudad. Las canchas de padel eran un boom en esa época. Era un entorno muy familiar”, afirmó.

“Aquellos primeros años fueron de mucha intensidad. Después, con el tiempo, empezaron a llegar las casas quintas y otros clubes también fueron emigrando hacia afuera del casco urbano. Hoy en día, las personas tienen más opciones para disfrutar el verano, eso hizo que quizás los clubes fueran pasando un poco de época, pero en Junín, afortunadamente, todavía mucha gente sigue frecuentándolos y es algo muy importante, porque son el alma de la ciudad”, expresó.

Más allá de su ligazón con Argentino, "Coco" Nigro comprende el lugar que ocupa Banco Nación en su vida personal y familiar: "Tengo gratos recuerdos, afectos y, sobre todo, un presente en el club. Podría decirse que es la casa quinta que nunca pude tener".

Con cambios pero no tantos

El sentido social del Club Banco Nación, desde su surgimiento hasta la actualidad, se acerca más al de fortalecer los vínculos familiares y amistades en el tiempo de recreación, antes que el de participar en competencias deportivas, más allá de haber incursionado en ellas eventualmente, a través de disciplinas como natación o vóley.

"Es un lugar de reunión, de encuentro, no es el objeto social del club la competencia. No obstante, ello no quiere decir que en el futuro se busquen otras alternativas para integrar aún más el club al barrio, teniendo en cuenta cómo ha crecido en los últimos tiempos", aclaró Maccaroni.

El presidente Galdeano remarcó el hecho de que la entidad ya forma parte de la historia de Junín y comienza a recibir a las nuevas generaciones. "Es un club al que concurren las familias, pasamos momentos hermosos, nuestros hijos se criaron ahí.

Es como una quinta grande, muchas familias van y cada año se suma gente nueva", reflexionó.

Con cuatro años al frente del club, pero 22 años como bancario y socio activo, puso de relieve que los pilares esenciales que le dieron vida se mantienen intactos. "Desde que ingresé al banco, en el '99, enseguida me hice socio. El club ha cambiado, pero no tanto. Se han mejorado las instalaciones y la infraestructura, pero sigue igual el espíritu de los compañeros empleados de seguir disfrutándolo en familia", concluyó.