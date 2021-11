Mirando al sur: Junín también se desarrolla del otro lado del río

Desde hace unos quince años, la ciudad experimenta una tendencia de crecimiento mirando hacia la zona sur. Eso se advierte en que -en ese lapso- los barrios de mayor desarrollo fueron Gregorio González y sus aledaños, Nuestra Señora del Carmen y Eusebio Marcilla, además de 9 de Julio y Nuestra Señora de Fátima, sumado a las zonas de quintas, principalmente en el Camino al Balneario y Cerrito Colorado.

Pero hay un sector, más hacia el sudeste, que en el último tiempo presenta un marcado impulso inmobiliario y comercial. Se trata de Villa del Parque, en donde hay cada vez más construcciones, loteos y negocios. Ese crecimiento hacia los bordes de la ciudad ahora se ve, además, del otro lado del río.

Hay varias razones que explican este fenómeno. Uno es el precio de los terrenos, más accesibles que en el ejido urbano, con la posibilidad de experimentar la vida en un ambiente semirural, pero cercano a la ciudad centro. Inclusive, pudiendo llegar al centro comercial sin cruzar rutas ni semáforos.

También, las posibilidades de poder contar con servicios esenciales como cloacas, gas natural o fibra óptica, que hace pocos años eran impensados.

Desarrollo

Cristian Iraola cree que el hecho de no ser oriundo de Junín fue un factor clave para que viera en Villa del Parque un lugar con un gran potencial para el desarrollo inmobiliario. “No tengo ningún prejuicio con el barrio, como el que podría llegar a tener algún juninense por la inseguridad que pudo haber en algún momento o porque se inundó en otras épocas”, asevera.

Al no haber vivido esas experiencias, cuando se instaló en nuestra ciudad solo vio la belleza de ese lugar en donde desarrolló el proyecto inmobiliario y comercial Costa del Río. “Uno ve que las grandes ciudades del mundo, como Londres, París, o incluso Buenos Aires, se desarrollan alrededor de un río. Y Junín tiene un potencial ahí”, señala.

Y si bien su profesión es la de farmacéutico, apuntó al desarrollo inmobiliario porque creyó que era una necesidad del barrio: “Estamos a diez cuadras del centro de la ciudad y no tenemos servicios básicos, no solo respecto a lo público, sino una panadería o un autoservicio, si bien hay algunos almacenes. La idea tenía ese objetivo”.

Costa del Río incluye tres complejos de viviendas y locales comerciales, de los cuales ya se ejecutó la primera etapa y se está trabajando en las otras dos. “Por una cuestión económica se hace algo mixto: departamentos y locales”, explica.

En la primera etapa ya se terminaron los cuatro locales, de los cuales hay dos ocupados: en uno funciona una ferretería y en el otro una panadería, con la posibilidad de sentarse a tomar algo mirando al río.

En cuanto a los otros espacios, los desarrolladores querían instalar una farmacia, pero esa iniciativa fue recientemente desestimada luego de que el Ministerio de Salud de la Provincia rechazara la propuesta, después de un año de gestiones. Con lo cual, quedan dos locales para alquilar que probablemente sean ocupados por negocios vinculados al rubro gastronómico.

En cuanto a las otras etapas, una va a ser similar a la que ya está hecha, para el que ya hay gente interesada en instalarse. Y en la restante se abrirá un minimercado completo, con carnicería, verdulería y demás.

Lo cierto es que este emprendimiento está cambiando la fisonomía de la esquina de Álvarez Rodríguez y Puente del Inca, esto es, la entrada al barrio. Con lo cual, ya se observa cómo está avanzando el sector. Es que, una vez internado en Villa del Parque, las construcciones y las obras en marcha se suceden una tras otra.

Iraola cree que, para terminar de desarrollar el sector, debe consolidarse la conjunción de lo público y lo privado: “Cualquier área debe tener ese mix y falta un poco de ambas. Ahora la Municipalidad puso las cloacas, llevó fibra óptica, cosas que no había. Pero faltan servicios”.

Finalmente, Iraola cree que este fenómeno que se ve en su barrio se explica en que “la gente está buscando espacios más amplios, la pandemia potenció la necesidad de no estar encerrado y conseguir un lote de mil metros a un precio razonable, respecto a lo que cuesta en el centro, es atractivo”. Y agrega:

“En Villa del Parque estás a quince cuadras del centro, no tenés que cruzar ninguna ruta y es de acceso inmediato. Yo cruzo el puente para llevar a mis hijos a sus actividades y no tardo más de cuatro o cinco minutos, sin pasar por ninguna ruta ni semáforo. Solamente falta llevar los últimos servicios que aún no están”.

Servicios

A propósito de los servicios, el titular de Obras Sanitarias, Guido Covini, cuenta que ahora es posible la extensión de las cloacas en este sector: “Se le dio esta prestación a la zona conocida como Barrio Hídrico y eso llega a un pozo de bombeo que está en Villa del Parque, que está en Camino del Inca y del río”.

El pozo, que fue inaugurado oficialmente hace pocos días, brinda la posibilidad de extensión de este servicio para todo Villa del Parque y la zona del Junín Golf Club.

“Antes de esto, si un vecino quería conectarse a las cloacas, le decíamos que era imposible, ahora es factible”, señala Covini. Si pasa la red por su casa, puede hacerlo. Y si no, se podría hacer por consorcio o esperar que el Municipio proyecte esa obra.

El titular de Obras Sanitarias agrega que “hoy se está llegando con cloacas a unas 200 familias de este barrio, con la factibilidad de extenderlo”.

Asimismo, comenta que se están gestionando consorcios para extender el agua corriente a los lugares a los que todavía no llega.

“Se busca integrar a Villa del Parque y estos proyectos pueden hacerlo. Con la obra de cloacas se aprovechó para cruzar también la fibra óptica”, concluye Covini.

Potencial

El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa del Parque, Marcelo García, subraya la proliferación de loteos y bloques de construcción. Según su mirada, esto sucede “porque los precios están acordes con cualquier otro lugar de Junín y la distancia es muy corta respecto al ejido urbano, con fácil acceso. Acá tenés aire libre, calles abiertas. La gente busca un poco de tranquilidad y para eso no tenés que irte a lugares alejados como Cerrito Colorado, donde hay que cruzar la ruta para llegar”.

Para García, esto trae avances para el lugar. En tal sentido, la posibilidad de extender el gas natural -a partir de la construcción de la cuarta planta de rebaje- y las cloacas, esta zona “tiene un potencial enorme”.

¿Qué le falta, entonces? Responde García: “Solamente embellecerlo. Tener el regador permanente, forestar, parquizar y mejorar el barrio en esos aspectos”.

Un histórico

Fabián Papa es un histórico vecino de Villa del Parque. Llegó aquí en 2005 y fue testigo del avance del barrio en todos estos años.

“El primer gran salto se dio con el Procrear para que la gente compre, construya y se venga -explica-, también hubo un momento que tuvo mucho auge la zona del Golf. Creo que el anuncio de la autopista también influyó, hoy tenemos una colectora y a la autopista le faltaría una bajada, que es la que deberían hacer en Querandíes, que es la que nos permitiría entrar el barrio viniendo desde Buenos Aires”.

Ese fue, entonces, el germen de lo que se vive hoy. “La gente empezó a aunar la posibilidad de vivir en una quinta muy cerca de la ciudad -agrega Papa- empezó a dejar de temer a la inseguridad porque, en definitiva, pasan las mismas cosas en la ciudad que en una quinta, y acá tenemos un destacamento policial, que es otro elemento que suma”.

Según su análisis, la pavimentación de Álvarez Rodríguez, desde el puente hasta Aconcagua, fue un hecho clave: “El asfalto que hizo Meoni (el exintendente) antes de irse fue muy importante; fueron 800 metros prácticamente tirados, sin cordón cuneta, pero que recién ahora, con la aparición de los colectivos, se están empezando a ver algunas roturas en los bordes. Pero fue fundamental”.

Para Papa, este sector ya está prácticamente integrado a la ciudad. “Hoy la Circunvalación no circunvala nada, es casi una calle interna de la ciudad, ancha. Es lo que era hace treinta años Intendente de la Sota y avenida Libertad, porque desde ahí para afuera no había prácticamente nada, y mirá lo que es ahora”.

Tanto cree Fabián en Villa del Parque que mudó los estudios de su radio a este barrio. Un sector que ya no es visto como la periferia de la ciudad: “Para llevar a mi hijo al Colegio Santa Unión, en quince o veinte minutos vamos, lo dejamos y volvemos. En mi caso tengo solamente 150 metros de tierra, el resto es todo asfalto, no cruzamos ninguna ruta y el primer semáforo lo tenemos en Arias. De mi casa a la plaza principal tengo 17 cuadras y el primer semáforo es el del Banco Provincia. Es una vía recta, tardo más en ir al centro desde la casa de mi mamá, en Villa Belgrano, que desde acá”.