Avanza la inscripción para participar de las colonias de vacaciones 2021-2022

A mediados de diciembre comenzarán la mayoría de las colonias de verano, para chicos de entre 3 y 12 años, en clubes deportivos, complejos recreativos y piletas. En la presente nota, un detalle de los costos de cada colonia y las distintas opciones que hay en nuestra ciudad.

Tras la mayor apertura por la baja de casos de Covid en nuestro país, las entidades deportivas e instituciones están preparando los predios y natatorios como así también el staff de profesores de Educación Física y demás, para atender a los chicos.

Hay mucho interés de los padres para que los chicos puedan disfrutar de las vacaciones, como así también los mayores, ya que avanza la inscripción y preparativos para las temporadas de pileta.

Varios gremios cuentan con complejos deportivos, con natatorios, por lo cual suman un nuevo servicio a sus afiliados.

La temporada de pileta para las familias, grupos de amigos y personas individuales también dará comienzo en diciembre, aunque un poco antes de las colonias.

A continuación, un detalle de las distintas opciones que hay en Junín, sea colonias de verano y piletas.

Club Junín

El Club Junín cumple este año 100 años, una entidad destacada en lo que hace a la organización de colonias de vacaciones para los chicos.

La colonia del Club Junín 2021/2022 da inicio el 20 de diciembre y el cierre está previsto el 25 de febrero del 2022.

En el turno mañana, los socios abonan por cada chico $20.000, y los no socios, $24.000.

En el turno tarde, los socios pagan $23.000, y los no socios, $27.000.

Hay un descuento por hermano del 10%.

Formas de pago: efectivo, tarjeta en un pago, tres cuotas del 20%, y seis cuotas, 30% de interés.

Informes en secretaría, en Julio Campos 69, de lunes a viernes de 9 a 20.

Club Jorge Newbery

La colonia de verano del Club Jorge Newbery se realiza en el predio donde está ubicada su natatorio, con ingreso por calle Ituzaingó y Alberdi.

El lunes 13 de diciembre del corriente año comienza la colonia hasta el último día hábil de febrero de 2022. Está dirigida a niños de entre 3 y 12 años.

Respecto a los valores que tiene para participar de la misma, el de un solo hijo es de $16.000 todo el verano. El segundo hermano tiene un 20% de descuento, es decir $12.800; y el tercero $10.300 la temporada.

Los interesados en inscribirse pueden concurrir a la secretaría del club, que está en el mismo predio de la pileta, pero con ingreso por calle Maipú, de lunes a viernes entre las 17 y 19.30.

Las actividades de la colonia son básicamente natación y actividades recreativas, iniciación en juegos, etc.

Para la temporada de pileta hay tres opciones: un precio especial para los jugadores del club de $5000 la temporada. La temporada individual es de $10.000. Para el grupo familiar es de $28.000, con opción de armar un grupo de cinco personas, por lo cual a cada uno le saldría $5600.

La temporada empieza el mismo día de la colonia, pero todavía faltan confirmar los horarios de ingreso y egreso.

Club Rivadavia

Club Atlético Rivadavia ya abrió la inscripción de la colonia de verano, que dará inicio el 20 de diciembre, con remera de obsequio. Es para chicos de 3 a 12 años, turno mañana. Habrá juegos, actividades terrestres y acuáticas, enseñanza de natación y actividades deportivas y recreativas.

Los precios son: socio, $10.000; no socio, $14.000.

Para socios, los hermanos tienen 50% de descuento. Para no socios, tienen un 30% de descuento. Inscribiéndose en noviembre se puede abonar en tres pagos: noviembre, diciembre y enero.

Club BAP

Abrió la inscripción para participar de la colonia de verano del Club BAP, con todas las piletas a disposición y un hermoso predio arbolado en calle Hipólito Yrigoyen, esquina avenida República.

La colonia de verano está coordinada por el profesor y guardavidas Samuel Tonarelli y cinco profesores de staff.

El costo individual, pago efectivo es de $17.000. Por pago de tarjeta de crédito o débito, consultar a los organizadores.

La temporada de pileta también está disponible. El grupo familiar (2 adultos y hasta 3 hijos hasta 14 años) cuesta $14.000, y no socios, $18.000.

Matrimonio o pareja, $11.000 los socios, y $14.000 no socios.

Individual mayor de 16 años, $9000 los socios y $11.000 los no socios.

Individual menor, $7000 socios, y $9000 no socios.

Baño diario, $300 para socios y $500 para no socios.

Promoción para jugadores de inferiores, $5000.

Las consultas se reciben al Tel 236-4411209.

Club Independiente

El Club Independiente realizará la colonia de vacaciones “El Gran Chapuzón”, con cupos limitados.

Los precios de la colonia son los siguientes: Socios, individual, $15.000; dos hermanos,

$25.000. Colonos: individual, $16.500; dos hermanos, $26.000. No socios: individual, $17.500; dos hermanos, $27.500.

Se puede abonar en cuotas durante octubre, noviembre y diciembre.

La colonia El Gran Chapuzón se lleva a cabo en la pileta del Club Independiente, de 9.30 a 12.30 y es para colonos de 3 a 12 años, bajo la coordinación de Biyu Gaspar (tel. 236-4326545)

Realizan talleres educativos y recreativos. Son grupos de colonos no numerosos. El espacio es ideal para hacer actividades, excelente sombra, salón cubierto, dos piletas, alejado de los ruidos de la ciudad. Clases de natación diarias. Juegos deportivos y recreativos.

Respecto a los precios de la temporada de pileta, las autoridades del Club Independiente resolverán en los próximos días al respecto.

Club Social de Junín

Colonia de verano 2021/22, turno mañana de 9.30 a 12.30. Las inscripciones pueden ser en la secretaría del club, ubicada en Rivadavia 103. Tel 4423616.

Socios: un socio, $19.000, dos hermanos socios, $33.500; tres hermanos socios, $47.500.

No socios: un no socio, $22.700; dos hermanos no socio, $41.000.

Cupos limitados. Inscripción, 40% de anticipo más 2 cuotas por el resto.

La Sociedad Comercio e Industria de Junín hizo saber que sus asociados cuentan con el beneficio de abonar con la tarifa de socios.

Junín Golf Club

La colonia de vacaciones del Junín Golf Club 2021/ 2022 se realiza durante el turno mañana, de 9.30 a 12.30.

Es para niños de 2 años y medio (sin pañales) hasta 12 años.

Los precios al contado son: individual, $19.000; dos hermanos, $36.000. También se pueden abonar en cuotas, por lo cual se debe consultar al club.

En el turno tarde, que funciona de 14.30 a 18, hay pocos cupos, pero igualmente se puede consultar si queda alguna vacante.

Importante: para la inscripción se deben llevar planillas. Solicitar los “PDF” a los profesores: 236-4701763; 236-4672220.

Fecha de inicio el 20 de diciembre del corriente año, y se termina el 25 de febrero de 2022.

Club Banco Provincia

Colonia de Vacaciones del Club Banco Provincia 2021/2022. Turno tarde de 15 a 18.30, desde el 20 de diciembre del corriente año hasta el 25 de febrero del 2022.

Los precios del turno tarde, al contado, son: Individual, $23.000; dos hermanos, $44.000, y tres hermanos, $64.000. También pueden abonarse en cuotas, por lo cual deben consultar a los responsables de la colonia. Para el día de la inscripción, se debe llevar las planillas “PDF”, por lo cual deben pedirla a 236-4564314 ó 236 4672220.

Sociedad Italiana

La Sociedad Italiana hizo saber que ya está abierta la inscripción en la colonia para niños que se llevará adelante en su complejo recreativo. Es para chicos de entre 3 a 12 años, turno tarde, de 15.30 a 19. Socio: $19.000. No socio, $22.000.

Inscripción en Belgrano 84, de lunes a viernes de 10.30 a 11.30. Vacantes limitadas.

Temporada de pileta 2021/2021, matrimonio con hijos menores de 12 años, $21.000. Matrimonio sin hijos, $17.000. Un mayor con un menos o matrimonio de jubilados, $15.000.

Entrada al complejo, $200 para no socios.

Baño diario, $400.

Inicio de temporada: domingo 12 de diciembre.

ATSA

La colonia de verano 2021/2022 de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Junín, comenzará el 13 de diciembre próximo y terminará el 28 de febrero del 2022, de lunes a viernes, de 14 a 17.

Los valores son: Afiliado, temporada, $9600 El mes, $5800.

Adherente, temporada, $15.000. Mes $9000.

No afiliado, $18.500. El mes, $11.100.

Entre las actividades previstas están los juegos, actividades terrestres y acuáticas, enseñanza de natación, actividades deportivas y recreativas, campamento, remera de obsequio.

Es para niños de entre 4 a 12 años.

Para afiliados, los hermanos pagan el 50%. Para adherentes, los hermanos pagan el 70%.

Se suspende los días de lluvia. No funciona los feriados.

Consultas al 4432898, 4433815, Benito de Miguel, 239.

Temporada de Pileta en ATSA, da inicio el 11 de diciembre de corriente año y finaliza el 6 de marzo de 2022, de lunes a sábados de 13 a 20.30 horas, domingos y feriados, de 11 a 20.30 horas.

Los valores son: Afiliados, individual, temporada, %350; el mes, $1750.

Grupo familiar de 2 integrantes, temporada $6200; el mes, $3100.

Grupo familiar de 3 integrantes, temporada $7800; el mes, $3900.

Adherentes: temporada, individual, $8500; el mes, $4250.

Grupo familiar de 2 integrantes, temporada, $14.500. El mes, $7250.

Grupo familiar de 3 integrantes, temporada, $20.200. El mes, $10.100.

Sindicato Empleados de Comercio

La colonia de verano del SEC, temporada 2021/2022, tiene abierta la inscripción en recepción de calle Saavedra 77, teléfonos 236-4669033, 4432975 y 4433164. Cupos limitados

El predio del complejo del SEC se encuentra equipado con todas las medidas protocolares Covid-19.

Las tarifas de la colonia por la temporada completa es: afiliado activo, $7000; otros socios y convenios, $13.500. Invitados (no socios), $16.000.

Descuento para hijos de afiliados activos de empleados de comercio, segundo hijo, 25 %; tercer hijo, 50 %.

Inicio de la colonia, el lunes 20 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 12, para chicos de 4 a 12 años inclusive.

El servicio de transporte es exclusivo para hijos de afiliados activos. La reserva del mismo se efectuará en recepción al momento de la inscripción.

Temporada de pileta: inicio el miércoles 8 de diciembre, horarios de lunes a jueves de 13 a 21; viernes de 13 a 24. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 24 horas.

Tarifas por temporada completa, afiliado activo y activo asistencial (jubilados de empleados de comercio): Individual, $1800; grupo familiar, $3500; baño diario, $300.

Otros socios y convenios: individual, $6000; 2 integrantes, $9000; 3 integrantes, $12.000.

Invitados no socios, individual, $10.000. Baño diario, $1000.

Sindicato de Municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín organiza la vuelta a la Colonia Sol de Verano, en el complejo deportivo que tiene en avenida de Circunvalación. Los precios de la temporada, que incluye merienda diaria y remera, son los siguientes:

Turno Tarde: individual: afiliado, $15.500; no afiliados, $24.000. Adherente; $23.000.

Turno mañana: individual, afiliados, $12.500; no afiliados, $20.000; y adherentes, $19.000.

Pagos, hasta en 3 cuotas: octubre, noviembre y diciembre. Ya comenzó la inscripción.

La temporada de pileta 2021/2022, dará inicio el 18 de diciembre y finalizará el 6 de marzo del 2022.

Los valores son de afiliados: individual, $1200; grupo familiar de 2 integrantes, $3450 pesos; grupo familiar de 3 integrantes, $4300; grupo familiar de 4 integrantes, $5500. Cada integrante a partir del 5to, $1300.

Adherentes: individual $6000, grupo familiar de 2 integrantes, $10.200; grupo familiar 3 integrantes, $14.150.

No afiliados: individual, $8100 pesos; grupo familiar de 2 integrantes, $11.350; grupo familiar de 3 integrantes, $18.300.

Pago por día, $350. Niños gratis (de 0 a 5 años).

Aefip

Para Colonia de Natación y Temporada de Pileta 2021/ 2022 se encuentra abierta la inscripción en la sede gremial de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Seccional Junín, sita en Álvarez Rodríguez 128.

La colonia de natación cuenta con turno tarde, de 15 a 18:30. El coordinador general es Ariel Pulido.

La fecha inicio de la colonia es el 15 de Diciembre de 2021 y termina el 25 de febrero de 2022.

Los precios de Colonia, para afiliados son: 1 participante: $15.700; 2 participantes: $29.000; 3 participantes: $41.100.

Para no afiliados: 1 participante: $26.400, 2 participantes: $49.000; 3 Participantes: $71.800

Temporada de pileta 2021/2022

Afiliados activos o pasivos que abonan cuota mensual de Quinta “Amílcar F. Quintanal” y grupo familiar a cargo, sin costo.

Temporada individual no afiliado, $12.500. Grupo familiar no afiliado: $21.000.

Costo diario individual no afiliado, $600, incluye el uso de pileta; y $300, no incluye el uso de pileta.

Costo diario grupo familiar no afiliado, $1500.