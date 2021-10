"La economía es la mayor preocupación", manifestó Fiorini

-¿Cuál es el mensaje de Juntos en esta campaña?

-Contarles lo que estamos haciendo, somos el equipo del intendente Pablo Petrecca, estamos recorriendo los barrios, clubes, instituciones, charlando con los vecinos, a pesar de que se hizo mucho, siempre hay por hacer, así que trabajamos en las prioridades en los diferentes barrios. Nos reunimos con referentes de los merenderos, que en los últimos meses crecieron, se sumaron algunos más, hay cerca de 30 en Junín y nos reunimos con gran parte de ellos. La idea es trabajar en conjunto, que el Estado sea una herramienta y ponerse a disposición, no solo para el alimento sino también para el resto de las funciones que cumple el Estado, como lo social, detectar a familias que necesiten asistencia de salud, violencia.

-¿Cuáles son las mayores preocupaciones en los barrios?

-Lo económico es la mayor preocupación de la gente y eso se transmite en los barrios y en los referentes, llegar a fin de mes, la falta de trabajo. En los barrios hay demanda de servicios, se están haciendo obras y la idea es cubrir el ciento por ciento con cloacas. Trabajamos el metro cuadrado, el barrio, las prioridades para seguir avanzando. Y en lo económico vemos cómo ayudamos frente a esa necesidad puntual, puede ser un plato de comida o una ayuda puntual para la salud, para una vivienda, y cómo trabajamos a largo plazo con la educación para ir resolviendo estos problemas que son estructurales.

-¿Cree que funcionan los controles de precios?

-Es un pedacito del problema de la inflación y también los productores de alimentos sufren las consecuencias, por lo tanto, no vamos a solucionar la inflación controlando precios solamente. Echarle la culpa a los demás no es una solución, al contrario, genera más problemas. Además, la inflación no la sufrimos solo en los alimentos, la sufrimos en los servicios, en la vestimenta, en todos lados. Son errores que cometimos en el pasado, incluso en nuestro Gobierno, y que no hay que volver a cometer, generan nuevos problemas como el desabastecimiento.