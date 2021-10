"Estoy convencido de que va a ir más gente a votar", dijo Bruzzone

-¿El Gobierno descuidó la economía?

-El Gobierno se dedicó a resolver la diaria, un camino que nadie conocía. Se sabía que eso iba a generar un costo, porque había que elegir con qué se pagaba, si con actividad económica o con vidas humanas. Y se eligió preservar la vida, situación que generó un costo en la economía, que la población facturó en las PASO. Pero también me parece que el mensaje de las urnas fue escuchado, porque no fue mensaje de ‘estoy abrazando otra opción’, el macrismo sacó la misma cantidad de votos que en 2019. Fue un mensaje más bien de prevención, de no estamos del todo conformes con la gestión.

-¿Los votos del FDT migraron a la izquierda?

-Los votos que el FDT no colectó esta vez -y sí lo había hecho en 2019- son votos que se quedaron expectantes, que no concurrieron a votar, que votaron en blanco o por opciones nulas. La advertencia vino más que nada por el lado del desinterés, la falta de entusiasmo, pero también hay que considerar que el FDT no jugaba una interna.

-La pérdida del poder adquisitivo del salario explica en buena medida la derrota, ¿no cree?

-Venimos de seis años de pérdida del poder adquisitivo, desde la llegada de Cambiemos al poder, cuando mediante el tarifazo, la devaluación, el aumento de los alimentos, licuaron el salario. Hubo una breve recomposición entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 y luego, con la pandemia, volvimos a perder poder adquisitivo del salario. Y cuando estamos en la salida, en lo que, ojalá, podamos considerar la pospandemia, recrudece la puja distributiva -como nos tienen acostumbrados los grupos formadores de precios en la Argentina-, donde cada peso que el Gobierno inyecta en la economía buscando la reactivación es capturado por estos formadores de precios.

-¿Va a ir más gente a votar el 14 de noviembre?

-Estoy convencido de que va a ir más gente a votar porque ahora saben que es la final, no es un amistoso, saben que el resultado puede ser muy perjudicial para las grandes mayorías argentinas y porque siempre en la General vota mucha más gente.