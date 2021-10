Se realizó una jornada sobre el regreso a la presencialidad

La Filial Junín APA - Centro de Estudios Psicoanalíticos llevó a cabo una jornada a cargo de la licenciada Viviana Szereszewski llamada “El malestar en las escuelas: regreso a la presencialidad”. La misma se realizó a través de Zoom y fue conducida por la profesional Lic. Miriam Pena.

Con el foco puesto en el regreso a las aulas, que “supone el encuentro con otros cuerpos, reconocerse con el barbijo, con los cambios corporales que se dieron mientras no se encontraron, tolerar el bullicio, el protocolo, las diferencias. Además, van a aparecer en esta nueva escuela, los coletazos de la pandemia, con las manifestaciones de lo que se padeció antes”, destacaron.

La Lic. Szereszewsky transitó su exposición por tres ejes. El primero, en “pensar la nueva escuela como lugar privilegiado de subjetivación. Esto supone alojar el sufrimiento y favorecer que circule la palabra para que pueda ser dicho y elaborado”.

Luego, que “tiene que poder alojar también la diversidad. No apresurarse a hacer diagnósticos que rotulan anulando la subjetividad y que pueden confundir con síntomas, manifestaciones que son modos de dar cuenta de lo vivido, de mostrar el malestar”.

“Y por último, y no menos importante, habló de la necesidad de cuidar a los docentes, que son quienes cuidan a los niños y que están también atravesados por el sufrimiento y por no poder cumplir con un ideal que se espera de ellos. Se hace imprescindible construir redes para alojar, cuidar, acompañar, tanto a los niños como a los adultos”, destacaron desde APA.