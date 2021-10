Karina López: “El hogar de tránsito no es un capricho, es urgente”

En Junín, Sandro González, femicida de Rosa Fernández, acaba de ser sentenciado a cadena perpetua y el veredicto se transforma en un desahogo y un grito de justicia para su familia, aun en medio del dolor por la inexplicable violencia contra la joven, de cuya muerte ya pasó más de un año.

El caso de Rosa, triste e injustamente, es uno de los que engrosa una estadística final por la que aún quedan tantos pasos previos que cumplir.

En Junín, distintas organizaciones continúan hoy reclamando por la apertura del Hogar de Protección Integral de manera “urgente”.

Si bien la titular de Desarrollo Social, Yamila Alonso, aseguró que todo está dado para que sea inaugurado en breve, aún no se dio a conocer una fecha, ni mayores detalles.

Cabe recordar que solo en lo que va del año, en Argentina se registró un femicidio cada 40 horas.

“El hogar no es un capricho”

Las cifras oficiales de la Corte Suprema de la Nación serán divulgadas luego de diciembre, pero la organización MumaLá-Mujeres reveló que hasta el momento, en 2021 se registraron “189 femicidios en Argentina, de un total de 282 muertes violentas de mujeres, travestis, trans”, de acuerdo a su último informe.

De hecho, los casos y denuncias de violencia contra las mujeres solo subieron en los últimos dos años, potenciados por la situación de la pandemia.

En nuestra ciudad, el Hogar de Protección Integral, un refugio para las víctimas de violencia, constituye un proyecto por el que gestionaron desde el comienzo, en 2013, asociaciones como “Las Manitos en los bolsillos” y que permitirá un mejor abordaje y de manera integral, de los casos de violencia contra las mujeres.

Consultada por Democracia, la secretaria de Desarrollo Social, Yamila Alonso, aseguró que el hogar “está casi en condiciones de ser abierto, está en proceso de contratación de personal, de operadores” y que antes de fin de año estaría funcionando: “no creo que demore mucho más”. Asimismo, aseguró que se entregó el fondo para la compra de equipamiento.

Karina López, fundadora de la asociación civil “Las Manitos en los bolsillos” y titular de la Comisión contra la Violencia y el Acoso Laboral, en ATSA, mientras tanto, reiteró la urgencia de la apertura del refugio.

“Lo único que sabemos es que recibieron lo que debían recibir, pero no conocemos la razón por la que aún no se abrió”, dijo en diálogo con Democracia y agregó, “en agosto habían dicho que ya abría”.

Según recordó, “en el 2014 firmamos el convenio con Meoni y luego se tuvo que volver atrás, pero había comenzado a solicitarse desde 2013”, gracias a la gestión de la asociación civil.

“Lo que hay que tener en claro es que el hogar de tránsito no es un capricho. Es urgente porque las mujeres quedan en la calle. Si no, tienen que volver al lugar de donde las sacan. Necesitamos el hogar urgente”, reiteró y destacó que “es una ordenanza del año 2004. No es un capricho de la ONG. No quieren o no tienen la capacidad de entender la necesidad”.

López aseguró que “las denuncias crecieron. En los dos años de pandemia crecieron más del 30% a nivel local. A nivel nacional más del 50%”

Desde la asociación civil, Karina explicó que realizan “acompañamiento desde la denuncia y seguimos todo el proceso. Se hace todo a pulmón y por eso es tan importante el hogar”.

Máxima urgencia

Flora Neculpán, miembro de la Asamblea Transfeminista de Junín, conformada por varias organizaciones aseguró que “casas refugio se necesitan en todas las localidades porque los casos de urgencia, donde las mujeres tienen que salir corriendo de su casa, con niños o no, son más que cotidianos”.

Consideró que “habiendo una casa refugio en Junín, nucleará a mujeres de otras localidades, pero así como necesitamos que se abra esta casa, necesitamos también que haya otras, en otras localidades”.

A su vez, aseguró que “la urgencia siempre es máxima, por eso todo el año pasado en la pandemia se intentó declarar la emergencia de violencia de género. No se cuál es la importancia que le da el Municipio a este tipo de casos ya que tenemos una Dirección de Género que no trabaja con violencia, lo cual nos parece una locura”.

“No está muy claro, ni es transparente la gestión en cuanto a esto, de cómo se consigue, qué se necesita, de dónde salen los recursos, quién se hace cargo”, cuestionó.

Más denuncias

Andrea Pérez, subcomisaria titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín, aseguró a Democracia que “hubo un crecimiento de denuncias por violencia familiar en este año 2021, donde se vio el impacto de la situación de la pandemia”.

En ese sentido, indicó que “mucha gente no conocía los canales de denuncia y eso hizo también que hoy haya mayor número”.

“Nosotros siempre indicamos que se acerquen a nuestra comisaría, lugar donde van a ser recibidas por un equipo de trabajo, efectivos policiales que están empapados sobre la temática, y van poder evacuar sus dudas, y principalmente indicarle los pasos a seguir luego de radicada la correspondiente denuncia. Asimismo, poder ofrecerle la asistencia de la abogada, que forma parte del equipo interdisciplinario, y es quien deriva a las víctimas a través de la hoja de ruta a la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar del Municipio”.

Cabe destacar que las denuncias recepcionadas de la dependencia se derivan al Juzgado de Familia: “Es un trabajo que está afianzado”, a fin de poder otorgarle a la víctima una medida cautelar para su protección.