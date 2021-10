En Junín, Rodríguez Larreta criticó la inflación, la inseguridad y la educación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Junín, ayer, en el contexto de la campaña electoral y, además de respaldar a los candidatos locales, cuestionó al Gobierno nacional por la inflación, la inseguridad y la educación.

El funcionario estuvo acompañado en la recorrida -que incluyó Pergamino y Lincoln- por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el candidato a diputado nacional Emilio Monzó.

En nuestra ciudad mantuvieron un encuentro con comerciantes y sectores productivos, acompañados por el intendente local Pablo Petrecca, el senador provincial y candidato a concejal Juan Fiorini y candidatos del Frente Juntos.

Luego, brindaron una conferencia de prensa que tuvo lugar en un local gastronómico del centro, en la que se refirieron a la inflación, la inseguridad, la falta de “actitud de diálogo” y los acuerdos políticos luego de noviembre.

Cabe destacar que también recorrieron Pergamino y Lincoln. Con posteridad al encuentro con la prensa, se mantuvieron reuniones con jóvenes del espacio político y productores locales.





Larreta: “No veo diálogo”

“Estamos en campaña, apoyando a nuestros candidatos, a Juan (Fiorini), a todos, con la boleta de Diego Santilli. Está Emilio (Monzó) como candidato, está Facundo Manes, la verdad que tenemos un equipazo”, se envalentonó Larreta.

“En Junín vemos mucho entusiasmo. Estuvimos recorriendo un centro comercial que está creciendo, me gustó mucho la fuerza, la pujanza”, afirmó. Y remarcó las preocupaciones que se mantienen en la gente, como la inflación, la inseguridad y la educación.

Sobre la seguridad señaló que “es un tema que el Gobierno nacional y provincial no terminan de encarar, no le dan prioridad”. A ello sumó “la preocupación por las escuelas. Por favor no vuelvan a cerrar las escuelas”.

“Si no hay una coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias, esto no puede funcionar. Acá no solo no hay coordinación, sino que se están insultando por los medios. Imaginate la gente, ya con la preocupación que tiene, el miedo y la inseguridad, ve que los ministros se dicen cualquier cosa ante la prensa, no ayuda en nada la verdad”. Y agregó: “Deberían tener un plan, estar incorporando personal, poniendo más cámaras, capacitando a la policía, pero ya es la posición del Gobierno nacional que ha decidido que no va a apoyar a las provincias, que es lo que dijo el Presidente respecto de Río Negro, después se desdijo y es todo poco claro. No hay una visión clara. Y no hay una lucha firme y en serio contra la inseguridad y contra el narcotráfico”.

Y amplió: “Por eso la gente votó un cambio. Una de las razones por las cuales ganamos las elecciones en las PASO es porque la gente dijo basta a la inseguridad, basta a un Gobierno que no solo no hace nada, sino que además se pelean entre ellos”.

Sobre la posibilidad de diálogo y acuerdos políticos, aseguró: “No veo ninguna actitud, ningunas ganas del Gobierno, ninguna predisposición al diálogo.

Ayer (por el lunes) nos acusaron de pegar un golpe blando, de dar un golpe. Estamos hablando de Argentina, con todo lo que significa, por más blando que sea. Hoy no veo ninguna actitud de diálogo”.

Y añadió: “Nos acusan de todo, todas las veces que hablan. Nosotros insistimos con nuestras propuestas, como mejorar la seguridad, como trabajar por la educación, la calidad, y contestan con agravios, agresiones, chicanas”.







Macri: “Están buscando echar culpas”

Consultado sobre la situación actual de inflación y los reclamos del Frente de Todos al anterior Gobierno, Jorge Macri afirmó: “El Gobierno nacional, el Presidente y todo su equipo se presentaron para resolver problemas, no para describirlos. Y para hacerse cargo de resolverlos. Yo lo que veo es que están buscando echar culpas, poner responsabilidades en otro lado o pedirnos a los intendentes que resolvamos un tema que es responsabilidad del Gobierno nacional, como la inflación, y que no se resuelve persiguiendo a un comerciante”.

“No hay especulación. Hay esfuerzo de subsistencia en el comercio”. Jorge Macri, Intendente de Vicente López

En esa línea, el intendente de Vicente López indicó: “Recién venimos de caminar por un centro comercial, como pasa en todos lados, estuve en La Matanza esta semana, en Malvinas Argentinas, en Vicente López lo veo a diario como intendente. Hoy los comerciantes venden y no saben a qué precio van a reponer. No hay especulación. Hay esfuerzo de subsistencia en el comercio”.

Y enfatizó que “pensar que ellos son los malos, los formadores de precios, y que si los perseguimos con militancia, la inflación va a desaparecer, es retroceder mil años, es tratar de resolver un problema muy profundo con una receta que no funcionó nunca en la Argentina. Creo que el Gobierno desordenó todo y quiere que otros lo resuelvan”.

Y afirmó que tanto en su gestión, como en la de Larreta o Petrecca, “nos hacemos cargo de los problemas. No le echamos la culpa a otro. Trabajamos todos los días para que la gente esté un poquito mejor, un poco más segura, para que las escuelas abran, para que garanticemos la seguridad en cada rincón”.





Una agenda común

Por último, Emilio Monzó cuestionó la falta de diálogo dentro del Gobierno y dijo que “se tienen que poner de acuerdo en la agenda los que hoy gobiernan la Argentina”.

“Si el Gobierno no se pone de acuerdo en la agenda, ¿cómo nos vamos a sentar a dialogar los argentinos o en este caso los referentes de la oposición?”, cuestionó. Y resaltó que primero “tienen que ponerse de acuerdo entre ellos”.