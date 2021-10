Petraglia: “Tras los reclamos, apareció un Plan de Seguridad”

El candidato a concejal por el Frente de Todos Pablo Petraglia celebró que los funcionarios municipales hayan ido al Concejo Deliberante a explicar el Plan de Seguridad y a comprometerse a informar sobre los gastos de la Tasa Complementaria de Seguridad que pagan todos los juninenses.

Petraglia dijo que “la realidad siempre es más fuerte que el relato, hay cuestiones que no se pueden tapar, como es la problemática de inseguridad. Que los delitos no salgan en los medios, no significa que no existan, los vecinos lo sufren y esa es la realidad”.

“Más allá de los agravios y las descalificaciones que sufrí por parte de los funcionarios de Petrecca, la semana pasada concurrieron al Concejo Deliberante a presentar un Plan Municipal de Seguridad. Es evidente que la reacción del Municipio se da cuando los temas llegan a la agenda de los medios, así sucedió en este caso y en muchos otros. Cuando el tema está en los medios, los funcionarios aparecen”, señaló Petraglia.

El candidato a concejal además indicó que “lo importante es la seguridad del vecino y que los recursos se utilicen como corresponden. A partir de ahora, los funcionarios se comprometieron a rendir cuentas ante los concejales, algo que deberían hacer naturalmente desde el día uno. Este es sin duda un triunfo del Frente de Todos y de los vecinos, que ahora vamos a poder saber qué se hace con los recursos”.

Rendición de cuentas

Por último, Pablo Petraglia, señaló que “si en este momento, con minoría en el Concejo Deliberante, podemos lograr que los funcionarios se sienten, den explicaciones, rindan cuentas, muestren los gastos, ¿cuánto más podríamos hacer si la oposición tuviera más representación en el Concejo?”.