Charly García cumple 70 años: los shows en Junín del emblema del rock nacional

El sábado 23 de octubre (ayer) Carlos Alberto García Moreno, conocido popularmente como Charly García, cumplió 70 años. Figura indiscutida del rock nacional, considerado uno de los mejores músicos de la historia, tuvo su paso por los escenarios de Junín.

Su primera banda Sui Generis prácticamente no hizo gira, ya que (junto a Nito Mestre) eran jóvenes recién salidos de la Escuela Nacional y sus shows rondaban en el ambiente porteño. Precisamente, el recital de despedida se hizo en un Luna Park en un contexto fuertemente custodiado por uniformados en 1975, antes del Golpe.

En 1977, Charly García arribó por primera vez a Junín con su segundo conjunto llamado “La Máquina de Hacer Pájaros”, que dio un show en el club Rivadavia. “Recuerdo sillas de chapa”, expresó el cantante juninense Horacio Gambarte. Y recordó: “Yo estuve ahí y todavía tengo el sonido en la cabeza, fue impresionante”.

Cuatro años más tarde, con “Serú Girán” trajo su rock progresivo al Cine Italiano presentando su cuarto material discográfico “Peperina”, en un contexto de 60 personas, muy poco público teniendo en cuenta que era la banda más importante y popular de la Argentina que llenaba varios Obras. Diez años más tarde, fue el primer conjunto de rock nacional en hacer un estadio River Plate y, como agotaron entradas, agregaron una segunda función.



“Hicieron una zapada impresionante en la prueba de sonido. Tenerlos a ellos ahí era único”, expresó el juninense Claudio Charne, uno de los organizadores del recital, que además le realizó una entrevista.

Pasaron varios años hasta que entre 1999 y los primeros años del nuevo milenio, un García furioso (solista) dio dos show -al mejor estilo Say No More- de varias horas en el Cine San Carlos. En el segundo llegó tarde a bordo de su limusina, de la que descendió con su guitarra en mano.

Ya alrededor de 2005, el emblema del rock nacional regresó a la ciudad para hacer temblar nuevamente el Cine Italiano, donde hizo un repaso de su trayectoria con temas de Serú Girán, Sui Generis y de su carrera de solista.