Guillermo Tamarit: “La pandemia dejó una dinámica distinta”

-¿Cómo impactó la pandemia en la vida universitaria?

-Estamos recuperando la presencialidad, apropiándonos de la experiencia, en el sentido de que hemos dado una respuesta adecuada, pero ha dejado a muchos estudiantes fuera del sistema, en todos los niveles, y la Universidad no ha sido la excepción. La pandemia dejó una dinámica distinta y la Universidad tiene que tener una reacción adecuada. Se ha profundizado el diálogo entre la virtualidad y la presencialidad, que van a ser normales, se van a vincular y vamos a sacar lo mejor de cada metodología. Pero el costo social amerita una fuerte discusión institucional, la respuesta no puede ser volver adonde estábamos, porque no es lo que la sociedad nos está demandando.

-¿En qué consiste este nuevo escenario?

-Por ejemplo, de un semestre a otro, muchos estudiantes, a los que fuimos a buscar porque no se anotaron, nos decían que están haciendo un curso de gastronomía, porque sus dinámicas cambiaron. No están dispuestos a perder seis meses o a hacerlo en los términos que les ofrece la Universidad. Hay un menú en el cual la Universidad entra, de forma prioritaria, para muchos jóvenes, pero no necesariamente de la misma forma que antes. La discontinuidad de los estudios, por ejemplo, no tenemos previsto que alguien estudie seis meses otra cosa y vuelva, pero si es una de las alternativas, la institución tiene que adoptarla. La mitad de los alumnos no termina el Secundario y la Universidad solo les ofrece que terminen el Secundario o que cumplan 25 años. Entre los 18 y los 25 es la vida de estos jóvenes, que ya decidieron qué van a hacer. Estamos planteando que haya un reentrenamiento laboral, carreras de oficios, carreras más cortas, que el Secundario no sea el diferencial, sino que pueda haber otras estrategias.

-Pero no se aprende lo mismo en trayectorias cortas.

-No, por supuesto, pero tampoco lo están demandando. Los doctores en Filosofía van a seguir siendo doctores en Filosofía, nadie está atentando contra la oferta tradicional. Tenemos que mejorar otras dinámicas. El Secundario casi no habilita ninguna tarea operativa remunerada, lo que ha dicho el gerente de Toyota, que no encuentra doscientos jóvenes ¿No tendrá la Universidad que tomar ese rol? Y preparar para el trabajo, no doctores en tal o cual ciencia, que, por supuesto, hay que seguir haciéndolo, porque es lo que empuja al resto del sistema. Pero en la coyuntura pospandemia hay que prestar atención a esta dinámica y ofrecer una respuesta institucional, que no barra con todo lo demás, de ninguna manera, pero que se sume a alguna respuesta que nos están haciendo llegar y hay que atender.

-El tema es quién va a cuestionar el mundo del trabajo, la tecnología, porque esto que se presenta como neutral persigue el objetivo de ganar dinero.

-No, por supuesto, es el mismo caso de la virtualidad y la presencialidad, hay que tomar lo mejor de cada uno y en el tema de la tecnología, lo mismo, hay que apropiarse de aquello que nos mejora las capacidades, condiciones, que nos permite desarrollar nuestras expectativas, deseos, no tomarla a libro cerrado. Pero no podemos estar fuera de ese debate.

-El riesgo es que haya una educación virtual para los pobres y otra presencial para los ricos. A los pobres enseguida los mandamos a aprender a oficios.

-Sí, oficios o certificamos cosas que no saben, competencias que son ficcionales. Todos hemos perseguido la certificación, pero ni siquiera la certificación hoy da respuestas. Se desborda lo institucional y las propias empresas brindan sus certificaciones para los empleados y, en algunos casos, esas certificaciones sirven para determinados rubros, como Amazon, Google, y empresas de menor porte las toman como válidas. La brecha es cada vez más grande y tenemos que ir ahí, a todos ellos hay que acercarlos, hay que brindarles herramientas, porque si no simplemente los vamos a dejar al costado. Esto no significa no darles todas las oportunidades sino ampliarles las posibilidades, porque si no, no van a llegar, no se van a desarrollar, no van a tener potencial para ingresar al mundo del trabajo.

-Se plantea la certificación de manera burocrática.

-Hay situaciones muy contradictorias, que atravesamos este año, y la última pasó hace poco tiempo. Planteamos reforzar la actividad de los alumnos los sábados, con una inversión muy importante del Gobierno bonaerense y, a la semana siguiente, se establece que todos van a pasar de año. Los alumnos preguntaban cuál era el sentido de ir los sábados si ellos iban a certificar igual. Hay que hacer otro trabajo adicional, que es explicarle a cada uno que la certificación está vacía en la medida en que no tenemos conocimientos y competencias. Al final del cuento nos acordamos de aquellos profesores que nos exigieron, porque nos ofrecieron las mejores chances de cómo encarar lo que seguía. Y esto hay que ponerlo en valor.

-¿Tiene expectativas en la gestión del ministro de Educación, Jaime Perczyk?

-Absolutamente, es el rector con licencia de la Universidad Nacional de Hurlingham, me tocó estar con él en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo conozco personalmente, es una persona dedicada, preocupada, de acción. Planteó rápidamente ir a buscar a todos aquellos que quedaron fuera del sistema, garantizar los 190 días de clases, recursos para garantizar la vuelta a la presencialidad y sumar la virtualidad para reparar muchas de las cosas que no pudimos hacer, así que tengo muchas expectativas con la gestión.

-¿Qué escenario imagina después del 14 de noviembre?

-Estamos en plena campaña electoral, entonces todos los argumentos se tensionan, como no puede ser de otra manera. Me parece que el 15 de noviembre, pasada la elección, todo va a adquirir otra mirada. Está claro que el Presidente de la Nación va a estar dos años más, que va a retomar la agenda y la oposición va a colaborar con el desarrollo de los grandes temas. Hay muchos vaticinios de cuestiones catastróficas que no van a suceder, hay que ser cauto y siempre aportar a la institucionalidad, más allá de que hay reproches al Gobierno de distintos sectores y por distintos motivos y que esto se tradujo en las PASO. Va a haber una elección más o menos en el rango de las PASO y el Gobierno tomará nota, pero el 15 de noviembre hay clases en la Unnoba y no hay otra cosa prevista que dar clases. Y es lo que va a pasar en toda la Argentina.