Ayuda económica para el Jardín Rayito de Sol

Representantes del Municipio visitaron el Jardín Rayito de Sol de Agustina para hacer entrega de una ayuda económica que les permitirá hacer frente a los gastos corrientes que tienen para poder seguir funcionando. Esta institución es la única oferta educativa de nivel inicial con la que cuenta el pueblo.

"Hoy estamos nuevamente acompañando a esta institución, un jardín privado que no cobra arancel y por lo tanto no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a determinados gastos", dijo la directora de Educación municipal, Orlanda D'Andrea. "Estamos a la espera del traspaso de la institución a la gestión estatal, algo necesario, y mientras esperamos que esto ocurra, estamos entregando un nuevo subsidio para que puedan hacer frente a los gastos corrientes que tienen", agregó.

"Esperamos una pronta definición del pase a la gestión estatal, porque es la solución definitiva", reiteró la funcionaria y destacó el esfuerzo que realizan la directora y la comisión de padres para mantener la escuela en las mejores condiciones para que los chicos estén en las aulas.

Por su parte, Mónica Albornoz, directora del jardín, manifestó: "Nosotros seguimos trabajando en pos de los nenes y el pueblo, porque esta es la única oferta educativa de nivel inicial en Agustina. Tanto la Primaria como la Secundaria son estatales, entonces con el pase también de este jardín a la órbita estatal se solucionarían los problemas y el pueblo contaría con oferta educativa en todos los niveles. Por más que uno esté cansado, queremos seguir trabajando y agradecemos a todo el Gobierno de Junín y la comisión de padres porque sin ellos no podríamos subsistir".

Por último, el senador provincial Juan Fiorini dijo: "Ya hemos realizado el pedido formal a las autoridades provinciales para que este jardín se sume a la órbita estatal y así poder seguir funcionando, ya que tiene y tuvo una gran importancia en este pueblo. Mientras tanto los seguimos acompañando mes a mes para que los chicos puedan seguir viniendo. Este es el compromiso del que siempre hablamos con la educación".