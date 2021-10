Continúa el arribo de dosis para la vacunación contra el coronavirus

A pesar de la baja sostenida de contagios de Covid-19, en Junín continúa la campaña de vacunación y, para ello, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, continúan asignando turnos para la inmunización, en este caso de los chicos.

Recientemente arribaron a Junín 700 dosis de Moderna, 300 de Pfizer y 1400 de Sinopharm que fueron distribuidas a las postas.

Además, a través de su página de Facebook, la Región Sanitaria III informó que se están enviando más de 290 mil turnos para aplicación de segundas dosis para chicos y que se realizan las jornadas en las postas de Morse, Los Toldos y distintas ciudades que conforman la Región.

La premisa es buscar que se completen los esquemas de vacunación lo antes posible.

La inscripción de personas de entre 3 y 17 años puede realizarse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o a través de la aplicación VacunatePBA. Será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 años cuenten con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis.

En tanto, todos los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre", es decir, dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus, solo con DNI que acredite domicilio en la Provincia, y recibir su primera o segunda dosis.

Al respecto, se pidió contemplar que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de Sputnik V y AstraZeneca, y de tres semanas en el caso de Sinopharm.

Reporte diario

La secretaría de Salud de Junín informó que ayer se registró un contagio de coronavirus en la ciudad. No se reportaron fallecidos.

Del total de muestras, 72 resultaron negativas y una positiva. No se sumó ningún caso positivo confirmado por criterio clínico-epidemiológico.

Así, el número de casos positivos activos es de 33 y hay 15.312 casos recuperados.

Los casos sospechosos ascienden a 10 y el total de fallecimientos es de 455.

Asimismo, no se informaron nuevas altas.

En la Provincia

Un total de 543 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.066.182, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 54.928 y remarcó que ayer se vacunó a 144.336 personas.

El total de vacunas aplicadas hasta el momento llega a 22.462.152, de las cuales 12.528.214 corresponden a la primera dosis y 9.933.938 a la segunda.