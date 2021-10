El Municipio compró maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales

El Municipio de Junín adquirió un tractor para el mantenimiento de los caminos rurales del Partido, con fondos provenientes de la Tasa de Red Vial.

Con productores y autoridades de las entidades agropecuarias, a quienes presentó la unidad, dialogó sobre la actualidad del sector y el trabajo que se viene desarrollando a nivel local.

En el encuentro estuvieron presentes, además, el senador Juan Fiorini, el concejal Manuel Llovet y el encargado de los caminos rurales, Walter Burgio.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Seguimos cumpliendo con nuestro compromiso y con nuestra palabra empeñada de que los fondos de la tasa de Red Vial se afecten, en un porcentaje, al arreglo y mantenimiento de los caminos rurales. Este es un proceso que venimos construyendo desde hace un tiempo junto a las entidades rurales y los productores y hoy presentamos un nuevo tractor, que requirió una inversión de 10 millones de pesos, el cual pudimos adquirir con fondos de la tasa que nos habían quedado del año 2020".

"Durante el 2020, ante la compleja situación que nos había originado la pandemia, no solo desde lo sanitario sino también desde lo económico, decretamos la emergencia económica que nos permitía utilizar fondos de tasas afectadas, como la de seguridad o red vial, para atender la demanda de esa crisis. Finalmente, eso no hizo falta, ya que pudimos administrar los fondos de los juninenses de buena manera y no fue necesario utilizar otros de tasas afectadas", detalló.

"Hoy estamos demostrando que esos fondos se utilizan para equipamientos, sumando un tractor fundamental para el trabajo en los caminos rurales y también hemos adquirido una camioneta 4 por 4 para el área de red vial y un rabasto, que también será muy importante para el trabajo diario", agregó.

En la misma línea, el jefe comunal recordó: "Esta nueva inversión se suma a las que ya hicimos con la compra de cinco motoniveladoras, otra camioneta y mucha más maquinaria que permiten que nuestros empleados municipales tengan mejores recursos para hacer el trabajo".

"Quiero destacar el trabajo de Walter Burgio y de todo el equipo, así como el de la comisión de seguimiento de caminos. Así seguiremos trabajando: siempre escuchando a las entidades y a los productores, como lo hicimos con el camino al Campo La Cruz y, junto a la Provincia, avanzando en el camino que va a La Oriental, porque esto genera que las familias que viven en el la zona rural, que los chicos que van a las escuelas y la producción de nuestros campos puedan transitar con normalidad", finalizó.

Por su parte, Rosana Franco, de la Federación Agraria Argentina Filial Junín, indicó: "Valoramos mucho el esfuerzo y el compromiso del intendente Pablo Petrecca para darle forma a la red vial de todo el Partido de Junín y seguir sumando más maquinarias y herramientas. Este nuevo tractor es muy importante porque mejora el trabajo diario. Siempre dijimos que, con decisión y voluntad, el tema de los caminos rurales se iba a solucionar y por eso seguiremos acompañando este trabajo".

Por último, Rodrigo Esponda, dirigente y productor agropecuario, destacó: "Es muy importante que lo público y lo privado trabajen en conjunto y piensen juntos la ciudad y el Partido. El intendente Petrecca tomó la decisión política de afectar la tasa y Junín es uno de los pocos municipios que lo hace. Eso genera la posibilidad de trabajar en conjunto, sumar más maquinarias y herramientas y hacer un buen trabajo".

"Hoy, después de tanto tiempo, se ven resultados y si seguimos así el tema de los caminos rurales será una discusión terminada y podremos trabajar en otras cuestiones que tienen que ver con la ruralidad. Quiero destacar el acompañamiento de las instituciones y el compromiso de la comisión de seguimiento, que hacen que las cosas salgan bien. Todo esto se ve reflejado en el estado general de los caminos", cerró.