Denunciaron ante la Justicia Federal al Intendente; fuerte rechazo de Juntos

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, fue denunciado ante la Justicia por “defraudación en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero”, según consta en el escrito -al que tuvo acceso Democracia- presentado por Martín Darío Agosti, secretario general de la UCR de esta ciudad, partido que integra el frente Juntos.

El intendente del PRO fue acusado de "haber aumentado de forma injustificada su patrimonio y de utilizar un entramado de empresas para desviar y blanquear fondos".

“Desde la asunción de Pablo Petrecca en el cargo de intendente, los denunciados han incrementado notablemente su patrimonio, advirtiéndose un movimiento económico que no habían experimentado con anterioridad. La mejora en su nivel de vida es indisimulable", denuncia el escrito.

Además, según la presentación, una empresa constructora habría sido favorecida irregularmente con obra pública en Junín por cerca de $30 millones.

En diálogo con TeleJunín Noticias, el noticiero que conduce Fernando Almeida, el Intendente se refirió a la denuncia: “Por más que lo intenten, no somos todos lo mismo, usamos los fondos públicos en obras que se pueden ver” y llamó a que la Justicia investigue.

Rechazo y repudio de Juntos

En un comunicado de prensa, el frente Juntos de Junín salió al cruce de la denuncia: “Una vez más, sin fundamentos de ningún tipo, esta semana los vecinos de Junín se anoticiaron de falsas acusaciones hacia el intendente de la ciudad, Pablo Petrecca. No es casual que a menos de un mes de las elecciones legislativas, emerjan estas denuncias y operaciones mediáticas infundadas, como ha ocurrido también con tomas ilegales de tierras y la realización de marchas políticas”, afirmaron.

Y agregaron: “No llama la atención y lamentablemente no sorprende que estas acusaciones sin fundamento, ya desestimadas por la Justicia en el 2019, asomen con un claro objetivo: el de embarrar la cancha de cara a las elecciones de noviembre y el de ensuciar la gestión municipal del intendente Petrecca, posicionada según números oficiales como una de las 10 más transparentes de toda la provincia de Buenos Aires”.

“El intendente también fue el impulsor de la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas municipales, donde la sociedad toda tiene acceso libre a informarse sobre la evolución del patrimonio del mismo intendente, funcionarios y concejales”, dijeron.

“Las recientes PASO dejaron un mensaje claro de parte de la sociedad: los vecinos expresaron con el voto un amplio ‘basta’ que exige propuestas, soluciones y planificación a los gobernantes del oficialismo nacional y bonaerense. Sin rumbo, y haciendo oído sordo, no solo no cambiaron, sino que profundizaron a través de medidas económicas y políticas dislocadas, como el control del precio en alimentos y bebidas, lo que el mismo pueblo le exigió modificar con el voto. Más que nunca estos no son momentos para chicanas, para falsas acusaciones y para operaciones mediáticas”, añadieron.

“Juntos Junín expresa el más amplio repudio a estas denuncias mediatizadas y respalda, como lo acaba de hacer la comunidad del partido de Junín mediante el sufragio, al intendente Pablo Petrecca y su gestión municipal”, remarcaron.

Por su parte, el Comité Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical de Junín expresó su “malestar, y rechazó las expresiones, valoraciones y acusaciones mediáticas vertidas por Agosti, circunstancialmente a cargo de la secretaría general del partido, y referidas a la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Junín, según sus propios dichos”.

“En ningún momento el mencionado comunicó al Comité Hipólito Yrigoyen acerca de si tenía en su poder información o documentación alguna que respaldara sus palabras. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical deja en claro que el Sr. Agosti actúa por su propia cuenta, no tiene el acompañamiento de este comité, y le solicita que se abstenga de referirse al Radicalismo en su conjunto”, dijeron.

“Tal es así que, sin analizar aquí la veracidad de la denuncia, que se hará en el lugar correspondiente, llama la atención, por lo explícita, la intencionalidad que se trasluce en las expresiones vertidas. Como ha sucedido en otras ocasiones, en los años electorales surgen personajes que buscan notoriedad y se prestan a operaciones que son denuncias conjeturales y muchas veces infundadas, propias de aquellos que se dejan llevar más por el resentimiento que por la razón, y que en la gran mayoría de los casos solo pretenden mancillar comportamientos y conductas”, afirmaron.

También salió a respaldar a Petrecca la intendenta de General Arenales y vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR, Érica Revilla. “En ningún momento Agosti llevó información al respecto a la mesa del comité”, afirmó. Y remarcó que la denuncia “no tiene ningún vínculo” con el centenario partido.