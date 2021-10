Sortearon los 41 lotes del Plan Proyectar 1 en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó ayer del sorteo de los 41 lotes del Plan Proyectar I, lanzado por el Municipio con el objetivo de generar suelo urbano y facilitar el acceso a la vivienda de los vecinos.

El sorteo se llevó a cabo en el Complejo Municipal General San Martín -con escribano público- y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales. Finalizado el acto, el jefe comunal felicitó a los beneficiados y destacó el importante trabajo en equipo realizado entre las distintas áreas del Municipio para que los terrenos estén en condiciones y con los servicios básicos fundamentales: “Es un círculo virtuoso que nos permitirá llegar a todos los estratos sociales de Junín”, dijo.

“Ya tenemos 300 lotes para entregar y lotes privados que vamos a seguir comprando”, adelantó el intendente Pablo Petrecca.

“Estoy muy contento porque vivimos una jornada de mucha emoción. Es impagable ver a las familias llorando de alegría por ser adjudicataria de uno de los lotes de este programa. No se trata sólo de un pedazo de tierra, sino que es un suelo urbano que cuenta con servicios como agua corriente y cloacas, como así también nivelación de terrenos para que no sufran ningún tipo de inundación. Ya aportamos el 100% de los servicios de agua y cloacas y estamos en proceso de colocación de luces para el Proyectar 1, plan que se lanzó en agosto y por el que hoy sorteamos los 41 adjudicatarios en un ambiente de mucha emoción y alegría”.

“Esto forma parte del esfuerzo que venimos realizando desde el año 2015, con la preparación de terrenos y la gran cantidad de obras para que esto sea una realidad, como los 40000 metros lineales de cloacas, las tres estaciones de bombeo más la general, que permite que sigamos extendiendo este servicio para estos 41 nuevos lotes”, añadió.

Luego, remarcó la importancia de “las obras de cordón cuneta y asfalto, con más de 600 cuadras intervenidas; la integración mediante el transporte público; la regularización dominial; y la entrega de casi 300 lotes sociales".

“Este plan requiere de un gran trabajo coordinado entre distintas áreas del Municipio, especialmente la Dirección de Vivienda, por lo que quiero destacar su trabajo”. Luego, indicó: “Estamos felices por ver el esfuerzo realizado para que 41 personas puedan contar con su lote y prontamente cumplan con el sueño de la casa propia”.

Por otra parte, el jefe comunal tuvo palabras de aliento para quienes no salieron sorteados: “No hay que rendirse nunca, jamás hay que perder las esperanzas ni resignarse, porque esto forma parte de un círculo virtuoso que estamos impulsando con esta parte inicial, en la que quizás el monto fue un poco más elevado, pero permitió que 615 personas se inscriban, por lo que había mucha demanda para acceder a este tipo de lotes en condiciones. El flujo de dinero a partir de las ventas de estos lotes nos permitirá seguir avanzando con más macizos. Ya tenemos 300 lotes para entregar y convenios privados que se están generando y lotes privados que vamos a seguir comprando, lo que nos va a permitir llegar a todos los estratos sociales”.

“Esto es algo que recién comienza y ya estamos viendo los resultados con las familias llenas de emoción y alegría por acceder a su lote con servicios. Trabajamos fuertemente por lograr esto y nos pone muy contentos continuar con este plan”, añadió.

En tanto, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, sostuvo: “Contamos con el acompañamiento de la escribana pública Natalia Blasi, que está inscripta en el Registro 1 de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires para garantizar la transparencia absoluta en este proceso, la cual se volcó en la ordenanza que saliera del Concejo Deliberante oportunamente y que estuvo enmarcada para que este acto público que hoy se llevó a cabo sea dentro de todas las normas legales del caso”.

“Cumplimos con todos los trámites necesarios para que este proceso de generación de suelo urbano sea posible. Nos llevó tiempo poder acomodarlo, pero hoy ya fueron adjudicados mediante sorteo para familias juninenses que tienen la tranquilidad de que lo que se está haciendo es absolutamente con buena fe y bajo las normativas pertinentes”, destacó la funcionaria.

De Miguel también hizo referencia al cumplimiento normativo del cupo para personas con discapacidad: “La Ley N°10592 establece toda la normativa que refiere a las personas con discapacidad y a pedido del intendente replicamos el mismo espíritu de esta ley, por lo cual establecimos un porcentaje de esta cantidad de lotes destinados a familias que tengan integrantes con alguna discapacidad. Hubo 300 familias que quedaron habilitadas para participar del sorteo de estos 41 lotes, cuatro de las cuales van a ser adjudicatarias por este cupo y cuatro más quedarán como suplentes en caso de que los titulares decidan no tomar este compromiso o surja alguna irregularidad de por medio”.

La palabra de los adjudicados

Evangelina Melo: “Tengo una sensación de felicidad absoluta, es una gran posibilidad para uno contar con el lote propio para tener su casa y estoy más que feliz y agradecida por esta oportunidad. Desde que uno empieza a trabajar y proyectar siempre quiere construir su propia casa y esta es una posibilidad enorme que se nos dio a los juninenses y estoy muy agradecida. Ahora queda continuar con la planificación y el proyecto de todo lo que se viene”. Luego, afirmó: “Me parece muy bueno este plan, este es un derecho que tenemos todos los juninenses para vivir en una casa digna y que cada uno tenga su techo, así que ojalá se le d continuidad porque es muy importante”.

Cristian Lemos: “Toda persona trabaja para algún día acceder a su lote, así que es una felicidad enorme la que siento en estos momentos. No tengo más que palabras de agradecimiento. Tenés que tener la cuota necesaria de suerte para salir sorteado y afortunadamente se me dio, como se le pudo dar a cualquiera de las otras personas que se hicieron presentes”. Además, mencionó que “este es un programa accesible, transparente y está abierto a toda la comunidad”.

Valeria Azil: “Estoy realmente muy emocionada, desde los 19 años que espero por esta oportunidad y ahora con 42 se me cumplió. Hacía años que esperaba por este momento, anotándome en otros programas y diferentes lados buscando lotes municipales y particulares y, como siempre digo, el universo acompaña en el momento que corresponde. Yo no soy partidaria de ningún color político, considero que uno trabaja diariamente para llegar a esto y no todas las personas pudieron cumplir con los requisitos, pero me parece una genialidad que estas cosas se generen para los que tenemos este tipo de acceso podamos lograrlo”.

Juan Patricio Vázquez: “Sinceramente no puedo creerlo todavía, es la primera vez en mi vida que salgo sorteado en algo y ahora hay que afrontar toda la parte administrativa con el tema del pago, pero es un sueño cumplido. Le avisé a mi mujer y está contentísima, así que hay que seguir. Hacía mucho tiempo que estaba esperando por esta oportunidad, es una buena iniciativa por parte del Municipio y del intendente y esperemos que todos los vecinos de Junín también puedan acceder a un terreno, más allá de los que estuvieron en el sorteo de hoy”.