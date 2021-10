“Arte y moda”, con diseños de Fabio Pannone

El diseñador juninense expuso, el sábado pasado, el adelanto de la colección Primavera-Verano 2021/2022, tendencia de colores, estilos y texturas, con un objetivo benéfico.

Participaron Francisco Costa, titular de la firma “Qué onda Perro”, encargado de diseños sublimados en prendas urbanas, etc. (presentación 2021/2022); la firma Andrea Roca accesorios; make up a cargo de Gisela Barquera; y la incorporación de otro estudio: Mikemake Up.

La apertura estuvo a cargo de la bailarina árabe del estudio Samira, fotografías a cargo de Sebastián Montalbano y la conducción de Alejandra Lacio.

Cabe destacar que lo recaudado fue destinado a la compra de herramientas para el Taller Protegido de Junín.