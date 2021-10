Solicitan que el Municipio reabra los comedores escolares en las escuelas

Tal como estaba previsto, ayer se realizó la sesión del Concejo Deliberante de Junín, en la que desde la oposición solicitaron la reapertura de los comedores escolares de las escuelas públicas de Junín, que brindan ese servicio a miles de niños en edad escolar.

Maximiliano Berestein (Frente de Todos) presentó una solicitud de ingreso y tratamiento sobre tablas de una solicitud al Ejecutivo para que se vuelva a implementar el servicio alimentario escolar en las escuelas públicas.

Al respecto, la edil Melina Fiel (Juntos por el Cambio) propuso el pase a comisión del mencionado expediente para “tratarlo con el debido respeto que se merece”, según dijo. Ante esto, Berestein justificó la urgencia diciendo que en la provincia de Buenos Aires desde el 1º de octubre ya se estaba dando en las escuelas bonaerenses este servicio, mientras que en Junín, no.

Por 10 votos a favor de la moción de Fiel y 10 en contra, por el voto doble del presidente del Concejo Deliberante, el asunto pasó a comisión.

Los Totoreros

Berestein, solicitó el ingreso y tratamiento sobre tablas de una comunicación pidiendo iluminación y ampliación de calles en el recorrido del Transporte Público de Pasajeros en el barrio Los Totoreros de nuestra ciudad. “Es un barrio que realmente necesita atención en términos de infraestructura, no solo en mejorar la calidad de luminarias. Como pasa en otros barrios de la ciudad, las luces de la poca luminaria que hay están prendidas de día y se apagan de noche. Los vecinos manifiestan que está muy lejos de la parada más próxima del transporte público, por lo cual se transmitió a la Dirección de Movilidad del Municipio que se tenga en cuenta, en la medida de las posibilidades, tener una parada más cercana, ya que la única se encuentra en Arias y Av. La Plata.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Tasa de Seguridad

Por mayoría no aprobaron el despacho para que se dé cumplimiento a una ordenanza por la cual el Ejecutivo Municipal tiene que rendir cuenta trimestralmente de la Tasa Complementaria de Seguridad, es decir lo ejecutado, el destino de los fondos de la tasa, además solicitan conocer el Plan Integral de Seguridad.

Presupuesto

Fue aprobada la prórroga hasta el 31/12/2021 para presentación del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2022 y Ord. Impositiva 2022.

Otros

La concejal Victoria Muffarotto (Frente de Todos) solicitó el ingreso y tratamiento sobre tablas de una solicitud al intendente Pablo Petrecca por el Día de la Primavera

“Como nuestro bloque no tiene acceso a las cuentas públicas, ya que no nos facilitan la clave de Rafam, para conocer los ingresos y gastos que hace el Municipio, se le solicita que informe los fondos invertidos en el festejo del Día de la Primavera, detallando explícitamente el costo del proveedor, del servicio y la cuenta municipal de origen de esos fondos”, apuntó.

Marcelo García (Juntos por el Cambio) señaó que, si bien su bloque iba a acompañar el pedido de informes, pareciera que hubiera sido malo el festejo y el reencontrarse de la gente de Junín.

“Creemos que esto es salir a buscar algún pero a algo que realmente se necesitaba después de mucho tiempo de ir cuidándonos”, dijo.

Laguzzi (Frente de Todos) solicitó el ingreso y tratamiento sobre tablas solicitando al Ejecutivo que realice poda de arboleda pública en la localidad de Agustina, por parte de los vecinos del pueblo.

Al respecto, Manuel Llovet (Juntos por el Cambio) luego de destacar el arbolado que tiene Agustina, dijo se hacía poda correctiva, no en altura, para que no se tape el alumbrado público. Asimismo, no hay problemas de seguridad, el alumbrado público es fantástico. Esta iniciativa también fue aprobada por unanimidad.

Natalia Donatti pidió el ingreso y pase a comisión de un expediente para corregir la numeración de la calle Roque Vázquez, desde avenida Padre Respuela hasta la avenida de Circunvalación. Por lo cual el tema pasará a ser discutido en comisión.

Nora Mahuad (Juntos por el Cambio) propuso repudiar el acto de vandalismo en el acto organizado por el Gobierno nacional en el Día de la Lealtad. Al respecto, Rodolfo Bertone manifestó que iban a acompañar en repudiar los actos de vandalismo, pero aclaró que no fueron “los militantes del Gobierno nacional”, como dijo la edil, sino dos personas que están siendo buscadas por las fuerzas de seguridad, cuyo accionar fue repudiado por el ministro del Interior Wado De Pedro.