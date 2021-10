Semaforización y obras de infraestructura en avenida Padre Respuela

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó la intervención vial integral que se realizó en avenida Padre Respuela, que incluyó la colocación de semáforos, rampas de acceso, señalética y sendas peatonales, a los efectos de ordenar el tránsito.

Cabe recordar que se trata de una promesa que el Intendente le hizo en 2019 a Malena y a un grupo de estudiantes del Colegio Padre Respuela que, durante una visita a su despacho, le solicitaron la colocación de un semáforo para ordenar la entrada y salida de la escuela.

Debido a la pandemia, la obra se demoró más de lo previsto, pero finalmente, como siempre, el jefe comunal cumplió con su palabra. "Es un sueño cumplido para mí y mis compañeros", comentó la alumna.

Petrecca manifestó: “Hace un poco menos de dos años, en octubre de 2019 si mal no recuerdo, un grupo de estudiantes visitaron el Palacio Municipal como lo hacían habitualmente en el marco de las recorridas para conocer el aspecto institucional y el Concejo Deliberante, en articulación con la Dirección de Educación. En esa ocasión nos visitaron los alumnos de cuarto año del Colegio Padre Respuela y, en medio de la charla, una niña se animó a dejarme una carta en la que me pedían un semáforo”.

“Inmediatamente, me puse en contacto con Natalia (Troncoso), nuestra directora de Movilidad, para ver si era factible hacer la obra y me dio el visto bueno. Luego, vine un día a la escuela y le prometí a los chicos que la obra se iba a realizar, aunque nos llevó más tiempo de lo previsto porque en el medio nos agarró una pandemia que no esperaba nadie y tuvimos que cambiar las prioridades de gestión”, afirmó.

“Es un sueño cumplido”

Por su parte, Malena, la estudiante que le entregó en mano la carta al Intendente expresó: "Es un sueño cumplido para mí y mis compañeros. La escuela hacía bastante que venía pidiendo por esto y en el 2019 tuve la oportunidad de entregarle la carta al Intendente en persona. Me acuerdo de aquella reunión donde le hicieron un par de preguntas y aproveché para consultarle sobre esto. Era muy importante que tengamos estos semáforos porque somos muchos los que vamos al colegio y los autos se mezclan todo el tiempo y eso genera caos en el tránsito”.