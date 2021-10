Carnes Aimar ofrece precio y calidad con quince puntos de venta propios en Junín

Carnes Aimar es una empresa juninense dedicada a la venta de cortes de carne de primera calidad, directamente al público, por lo cual posee 15 puntos de venta propios, con horarios de atención de 8 a 13 y de 16.30 a 20.30.

Con logística propia, ha logrado abrirse camino en el mercado de la carne, en base a esfuerzo y dedicación. En cada barrio de nuestra ciudad, seguramente hay una carnicería de Aimar, y siempre con proyectos, entre estos la apertura de dos locales más en los próximos meses.

Cabe destacar la fuente de trabajo que constituye Carnes Aimar, por la cantidad de locales abiertos que tiene y el esfuerzo laboral que todo esto significa en los tiempos que corren, cuando el trabajo es un bien muy preciado por la gente, un bien que hay que cuidar y defender.

En diálogo con Democracia, Aimar Moris, propietario de la empresa, explicó que en sus locales se venden cortes vacunos, de cerdo y de pollo, que se distinguen por la calidad y el buen precio.

En esta expansión que tuvo la empresa, el entrevistado señaló que se logró eliminar la intermediación y obtener mejores precios. “Yo voy al campo, se retira la hacienda, se la lleva a un frigorífico y se mata con matrícula propia, luego va al mostrador para la venta al público. Eso nos significa un ahorro impresionante de los costos, que me ubica en un lugar de competitividad mucho mejor”, explicó.

“La razón de los buenos precios es esta: eliminar la intermediación, que es donde se incrementan los costos de cada mercadería. Nosotros hacemos el transporte de hacienda con vehículos propios, utilizamos matrícula nuestra y transportamos la carne del frigorífico a las carnicerías con nuestros camiones también. Por todo esto, es increíble la diferencia de costo que tenemos. Además, trabajar en grupo nos da muchas ventajas”, detalló el propio Aimar.

A propósito del tema costos, manifestó: “Hoy el transporte está caro, y no es porque la gente quiere, sino porque los costos se han incrementado tanto. Los rodados, el combustible, el mantenimiento y todo hace que la situación se complique”.

“En un principio estábamos en supermercados chinos, pero los costos no eran viables, entonces con los años fuimos cerrándolos y remplazándolos por sucursales propias”, dijo.

Esfuerzo y dedicación

Aimar recordó que comenzaron a trabajar con muy poco, con “un juego de herramientas prestado” y después fueron progresando a base a mucho trabajo y sacrificio.

“Empecé hace 18 años, con muy poco. Pero junto a mi familia y equipo de gente nos abrimos camino. Aprendimos siempre, incluso cuando hemos errado. Aprendí a perder, pero también que no hay que estancarse, hay que buscar la salida. Son puntos de inflexión que aprovechamos para cambiar y seguir adelante”, dijo.

El crecimiento de Carnes Aimar ha sido muy significativo y es porque aun en situaciones difíciles, trató siempre de buscar lo positivo. Es así que en plena pandemia, en 2020, abrieron un amplio local ubicado en Primera Junta y Alvear y otros puntos de venta, para vender carnes de buena calidad y a precios convenientes.

“Nosotros sabemos que no siempre se gana, también se pierde, pero de todo se aprende algo – apuntó-. Sacrificamos tiempo de nuestra vida en este trabajo, tanto mi familia como yo y también he formado un grupo de empleados que es muy bueno. Yo no estoy solo, soy la cara visible, estoy en la toma de decisiones, en las compras, pero los locales están abiertos por la gente que trabaja”.

Aimar Moris remarcó que cada día había que estar atentos y dedicarse plenamente. “Nosotros trabajamos todos los días, excepto los domingos a la tarde, y esto es un sacrificio también el que se hace, con el objetivo de brindar la mejor atención y el mejor precio”, concluyó.