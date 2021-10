Referentes políticos destacaron la relevancia regional de Democracia

Finalizado el acto de los 90 años de Democracia, referentes políticos e institucionales destacaron la importancia de este diario para Junín.

El senador provincial y candidato a concejal por Juntos Juan Fiorini dijo: “Este diario ha recorrido parte de la historia de la ciudad informando y acompañando los momentos buenos y los malos de la historia. No solo para Junín, sino para toda la Región es importante el diario porque llega a diferentes puntos”.

El candidato a concejal por Juntos Juan Pablo Itoiz afirmó: “Es un logro impresionante no solo por lo institucional que representa el diario Democracia en Junín, sino también por haberlo hecho una empresa familiar reivindicando en el periodismo la libertad de expresión y opinión. Lo han hecho marcando una coherencia política e institucional y lo han sostenido”.

Por su parte, el candidato a concejal por el FDT Pablo Petraglia confirmó: “Es fundamental teniendo en cuenta cuántas instituciones tienen esta antigüedad, salvo los clubes, algún comercio o partido político como la UCR. Representa la historia viva de Junín”.

Al respecto, el concejal del FDT Lautaro Mazzutti destacó: “Significa muchísimo. Democracia es un diario que es parte muy importante de la ciudad. Creció y se desarrolló acompañando el desarrollo de la ciudad con una mirada amplia y democrática, dándole la posibilidad a todos los sectores de la comunidad”.

La concejala del FDT Victoria Muffarotto indicó: “Tiene una trayectoria tremenda este diario tan importante para Junín, con el que nos anoticiamos todos los días. Estoy muy contenta de estar acá y compartir estos 90 años”.

Al respecto, el candidato a concejal por Vamos con Vos Mauricio Mansilla expresó: “Significa muchísimo. En Democracia está gran parte de la historia de Junín y la zona. Yo, que recorro el país a través de mi actividad, me pongo a pensar que 90 años de actividad de un diario en el interior no es poca cosa, más cuando los medios han pasado diferentes crisis en la Argentina”.

La candidata a diputada provincial por Vamos con Vos Rocío Giaccone subrayó: “Que un diario esté cumpliendo 90 años, para todos los juninenses tiene que ser un orgullo. Hay 90 años de historia de la ciudad de Junín. Moisés Lebensohn estaría muy orgulloso de ver el esfuerzo que toda su familia ha hecho para que sea un diario líder en Junín y la Región”.

El secretario del Sindicato Empleados de Comercio, Federico Melo, sostuvo: “Es muy importante el diario para Junín. Ha acompañado a cada institución y al desarrollo de la ciudad, por lo que estoy muy contento de estar presente en el aniversario”.

La titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, explicó: “Es muy importante porque hace 90 años que nos informa a todos los juninenses y siempre está a disposición de las entidades con los problemas que tenemos sobre todo en el campo”.

El director de Seguridad municipal Luis Chami, afirmó: “Uno que de chico ha vivido los pasillos de Democracia con Dora, he amado este lugar desde hace muchísimos años. Es un diario que se ha mantenido después de varias crisis y años difíciles. Es una emoción muy grande que nos hayan invitado”.