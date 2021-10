“Tuve que elegir acompañar a mi hija en la vida, y no verla por diferido”, dijo Natalia

La profesora Natalia Eusebi es docente de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Antonio Bermejo”, donde se desempeña como jefa de Taller, y es madre de Helena Bongiorno, de dos años y siete meses de vida.

Al ser entrevistada por Democracia, contó que desde hacía 15 años ejercía “la docencia con título de manera activa”, aclarando que dijo esto porque cuando ella tenía 17 años (hace 20 años atrás) ya daba alguna que otra clase de apoyo, mientras estudiaba el primer año del profesorado de Inglés.

“Nunca se me cruzó por la cabeza otra profesión, es mi vocación, me gusta ser docente, gestionar instituciones educativas e ir a la escuela. La escuela técnica, el Industrial como se la llama comúnmente, es un lugar donde me siento muy cómoda, donde entré hace 15 años cuando empecé a ejercer la docencia y que me ha dado muchísimas satisfacciones desde lo profesional y en lo personal”, manifestó Natalia.

Cabe destacar que ella es la primera mujer en tener un cargo de jefe de Taller en el Industrial. Al respecto comentó que si bien los varones son mayoría dentro de esta Técnica N° 1, las mujeres están irrumpiendo en los últimos tiempos, en todas las tecnicaturas, aún en Automotores.

Respecto a su labor docente y su rol de mamá de Helena, la entrevistada mencionó que “fue un desafío en su momento” puesto que cuando su hija nació, ella estaba como directora de la Escuela Primaria N° 8 al mismo tiempo que Jefa de Talleres en el Industrial: es decir, dos cargos en paralelo.

“Me di cuenta que estaba muchas horas fuera de casa y que Helena era muy chiquita y me necesitaba. Me costó mucho, mucho, dejar la Escuela Nº 8 porque para mí tiene una connotación desde lo personal muy fuerte esa institución. Es una institución que me abrió las puertas infinitamente y me costó dejarla. Tuve que elegir acompañar la trayectoria, la vida de mi hija si no era como que la veía por diferido. Trabajar en dos cargos, significa muchas horas fuera de la casa”, señaló.

“Ahora puedo acompañarla más en sus actividades, en su día a día”, dijo aliviada.

Este día

“Para mí, el día de la madre es el día de la familia – comentó Natalia-. Tenemos que pensar en estas nuevas configuraciones de familia. Las mujeres trabajamos, tenemos responsabilidades, ocupamos cargos jerárquicos y tiene que ser una crianza compartida, una familia detrás, que no necesariamente tiene que ser el binomio Mamá-Papá, sino que puede ser de manera distinta, siempre que haya una simetría de responsabilidades”.

“En este mes, vamos a celebrar toda la diversidad de familias que hay, en el cuidado de los niños creciendo en familia, y también el de la mujer, que es protagonista en el momento único de parir y las encargadas de gestar, parir y alimentar al niño o niña, al principio, más allá de todo el trabajo en el hogar que haga”, concluyó.