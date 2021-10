Daniel Greco: “Siempre me motivó mucho la parte social”

“Siempre me motivó mucho la parte social.” Así se autodefine el médico juninense Daniel Greco, de larga trayectoria en nuestra ciudad, la Región y Buenos Aires, quien, además, preside actualmente el Rotary Club Villa Belgrano.

“Nací en calle Chacabuco, entre Solana y Garibaldi, cuando todavía no estaba asfaltado”, recordó Greco en diálogo con Democracia. Y agregó: “Fui a la Escuela 29 porque mi mamá era maestra de ahí y, para que no haya favoritismo, en tercer grado inicié en la Escuela 24, donde me egresé en el año 1975”.

“En el 76 ingresé al Normal con gran parte de los chicos que íbamos a la 24, hasta que egresamos en 1980. Ahí transcurrió mi infancia entre el Club Junín, La Loba y el barrio, que lo era todo en aquella época”, explicó el especialista en medicina familiar, legal, laboral y en emergentología.

La medicina

“En 1981 empecé la facultad a hacer el ingreso para medicina. Ese mismo año, nos volvimos para hacer el servicio militar y cuando lo terminé regresé para hacer el segundo ingreso de la carrera y nos sorpendió la Guerra de Malvinas, por lo que nos reincorporaron al Ejército”, recordó.

“Cuando terminó el conflicto, retorné a La Plata para seguir con la carrera y en el 1990 me recibí, para luego regresar a Junín con dos hijos, Franco y Agostina, fruto de mi primer matrimonio (a los 25 y 26 años). En ese momento, empecé a hacer cardiología en el Ferroviario Central en Retiro, viviendo entre nuestra ciudad y Buenos Aires”, afirmó.

“Alrededor de 1993, ingresé al Servicio Penitenciario, donde estuve 17 años y, en paralelo, en el Hospital de Lincoln en Terapia (10 años), lo que me fue llevando a especializarme en medicina familiar y general, atendiendo muchos años en PAMI, como médico de cabecera”, confirmó.

“Cuando hice la especialidad en medicina legal descubrí en parte lo que es la medicina laboral, y luego me especialicé en San Martín, que es lo que desarrollamos hoy con mi mujer Andrea, en calle Siria 30, donde atendemos lo que es la salud ocupacional de varias empresas en Junín”, indicó Greco.

Y continuó: “Pasados los años, a los 48 volví a ser padre, luego a los 49 y a los 53, de Paulina, Francisca y Mercedes. Lo mejor que hice en mi vida fueron mis cinco hijos”.

“La parte social”

“En 2016 ingresamos al Rotary, junto con Andrea, y en 2020 hice mi primera presidencia, al igual que en 2021, debido a que por la pandemia pudimos hacer poco, ya que fue muy complicado para todos los clubes rotarios”, expresó Greco.

“A su vez, en 2020 ingresé a Conin. Yo ya venía con mucha acción social, hacía ocho años que habíamos reabierto el comedor Nariguetas con Javier Suárez y ahora hace un año, además, con Mirtha Cure estamos con Fundamuso, que es una fundación para hacer capacitaciones para formar dirigentes, apoyando siempre a comedores, merenderos y todo lo que se pueda”, destacó.

“No tenemos ningún tipo de ayuda de nadie y lo estamos haciendo a pulmón con compañeros y compañeras que nos pusimos a laburar en eso”, resaltó.

Además, afirmó que “hoy sigo metido mucho con los merenderos por la parte médica, ya que no tienen tan fácil el acceso a la salud. Ellos me llaman y yo estoy”.

Club de Cazadores

“Al igual que mi papá (Toto Greco), que fue muchos años presidente del Club de Cazadores, en los primeros años del nuevo milenio fui presidente durante cinco años. Realizamos muchas mejoras y trabajamos mucho. Siempre me motivó la parte social”, subrayó el médico.