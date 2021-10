Con celebraciones populares y alojamientos completos, se reactiva el turismo en la Región

El importante movimiento turístico del último fin de semana largo, con alojamientos cubiertos al cien por ciento, confirmó a los distritos de la Región que hay especial interés de las personas en realizar escapadas a lugares abiertos, para permanecer en contacto con la naturaleza y disfrutar al aire libre.

De a poco, con el descenso sostenido de contagios de coronavirus y el avance de la campaña de vacunación, se reanuda la organización de fiestas populares que convocan a visitantes de ciudades vecinas.

No obstante, los eventos masivos como el carnaval de Lincoln o el festival del queso en Los Toldos, entre otros, aún no están confirmados y quedan sujetos a la evolución de la pandemia hasta último momento.

La Expo Queso en Lincoln

La directora de Turismo de Lincoln, Rosario Costa, señaló a Democracia que la Expo Queso será el primer evento masivo que se organiza con las nuevas aperturas. “Empezamos planificándola de manera virtual, para no dejar pasar otro año, luego las cosas se acomodaron un poco, por eso ahora estamos a contrarreloj armando la parte presencial que no estaba pensada hasta hace tres meses. Tenemos mucha expectativa, la gente está con muchas ganas de salir, de juntarse al aire libre, la gente de la ciudad tiene hambre de campo y de verde, eso se siente en lo que es hospedaje de escapada y rural. Están con mucha actividad, más allá de la pandemia, siempre se empieza a mover en primavera-verano. Pero, de todas formas, se ha movido todo el año, a medida que se realizaban aperturas había cada vez más público”.

“La gente tiene ganas de salir, pero no deben dejarse de lado los cuidados. La Expo Queso es al aire libre, en la estación, pero los stands estarán en los galpones ferroviarios que se pusieron en valor, así que hay que respetar los cuidados en espacios cerrados. Ese mismo fin de semana va a estar el tren itinerante estacionado en Lincoln, sabemos que eso le va a dar una cuota de color y va a haber distintos espacios para disfrutar en el mismo predio”, continuó Costa y agregó que “este año tenemos que evitar el conglomerado de gente y tuvimos que reducir la cantidad de stands, va a haber en total unos 30 stands cuando hemos llegado a tener 45 en el galpón”.

Por otro lado, Costa apuntó que “estuve en el hotel Lincoln Green y ellos tienen todos los fines de semana cubiertos al cien por ciento, el fin de semana largo hubo mucho movimiento, mucho turismo interno, la ocupación fue total y eso nos alienta y nos motiva, el tipo de turismo ha cambiado y la gente ha decidido hacer movimientos en cercanía, para localidades como la nuestra es súper beneficioso”.

“Respecto del carnaval, no va a ser el evento al que estamos acostumbrados a ver pero se están pensando opciones para que la gente lo pueda disfrutar. Se busca hacer algo más local, sin tanta convocatoria de nivel nacional. Se está trabajando en eso, seguramente sea algo más chico para que no se pierda un año más pero no será un evento grande como antes, corremos mucho riesgo en cuanto a lo sanitario”, cerró.

Vuelve la fiesta provincial de la galleta

Lucas Duré, presidente de la comisión vecinal de Rafael Obligado, dijo a este diario: “Este año lanzamos la fiesta provincial de la galleta nuevamente, será el 21 de noviembre, estamos definiendo el programa, con los números artísticos. La principal diferencia es que este año no va a haber almuerzo, va a ser libre con cantina y la gente se va a ir acomodando donde guste”.

Por otro lado, señalaron que va a haber elección de embajadora cultural y, al cumplirse 50 años, “vamos a hacer un homenaje a todas las reinas que pasaron las distintas ediciones”, dijo Duré y añadió: “después de un año de pandemia, son otras las condiciones, cambiaron los paradigmas, es más complicado organizarlo pero igualmente vamos a hacerlo”.

La fiesta provincial de la galleta de Rafael Obligado es una celebración única en la Región. Esta tradición obtuvo su nombre gracias a las tradicionales galletas de panadería que se cocinaban en tiempos donde la población rural era numerosa y las familias iban al pueblo una vez por semana a realizar compras para abastecerse.

“La gente busca estos espacios”

Gustavo Ventimiglia, director de Cultura de Chacabuco, contó a Democracia que se percibe en el distrito la necesidad de los vecinos de participar en actividades culturales y recreativas, por lo que hay buena respuesta ante cada nueva propuesta que se ofrece. “Ahora la localidad de Rawson está preparando la fiesta del alfajor, que será el 7 de noviembre, ya llevan varias ediciones, habrá números artísticos, elaboración y venta de alfajores en distintos puestos”.

“Desde Cultura venimos con tres martes seguidos de tango, con encuentros donde artistas locales se suman a la propuesta, lo hacemos en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, hubo masterclass en las delegaciones con grupos folclóricos para que los alumnos puedan tener más vivencias y estamos organizando un desfile con los centros tradicionalistas, para hacer por las cuatro avenidas de la ciudad, eso implica gran despliegue, con mucha gente participando: son más de diez centros y alrededor de 300 personas en el desfile, con una parada de un minuto frente al hospital en conmemoración a los fallecidos por coronavirus y aplauso al personal de salud. Estamos viendo la posibilidad de tener la feria Sabores a fin de mes, en la plaza principal. La gente está buscando mucho estos espacios”.

Viamonte, en contacto con Lincoln

Los eventos populares en General Viamonte comenzaron a reanudarse de la mano de los festejos por los aniversarios de los pueblos y la próxima fiesta de esta magnitud será en la primera semana de noviembre, cuando se celebre el 129º aniversario de la ciudad cabecera de Los Toldos. No obstante, aún se desconoce qué pasará con el Festival del Queso y el carnaval durante los días de verano que, en la última edición, alrededor de 20 mil personas participaron de los corsos. En tanto, otra de las celebraciones que convocan a visitantes de la Región, el Festival Mapuche, fue suspendido en este 2021 y apuntarán a organizarlo el próximo año. Desde Cultura señalaron a Democracia que “son eventos que requieren de al menos tres meses de organización”.

“La autonomía del partido de General Viamonte es el 6 de agosto y no lo pudimos celebrar, siempre se hace un evento con desfile, bandas, lo realizamos de manera digital pero los aniversarios de los pueblos como Baigorrita, San Emilio y La Delfina sí los pudimos festejar de manera presencial”, contó la directora de Cultura, Karina Pereyra, a este diario y añadió: “estuvieron excelentes, participó gente del partido vinculada a la cultura, danzas, ballet, teatro, cantantes, bandas”.

Por otro lado, Pereyra puntualizó que “nos estamos preparando para la fiesta de Los Toldos, que es el 2 de noviembre. El cumpleaños 129 se festeja el 6 y 7 de noviembre con muchas actividades: Viamonte Lee, habrá hacedores, emprendedores, artesanos, bandas, cantantes, narraciones, se van mechando actividades. En Zavalía se celebra el 1° de diciembre, se hace una fiesta en la plaza y se va a celebrar el 5 de diciembre”.

“El festival del queso se suele hacer en marzo, no se hizo en 2020 ni 2021, pero se está pensando para 2022, el festival Mapuche también, son fiestas muy lindas que traen mucha gente, pero llevan una diagramación muy importante, requieren de dos o tres meses de organización”, dijo Pereyra y agregó: “no sé qué va a pasar con el carnaval de Los Toldos y de Baigorrita, estamos expectantes porque algunos eventos se habilitan y otros no, así que estamos en contacto con Lincoln para ver qué van a hacer ellos. Cada evento de carnaval convoca a 15 o 20 mil personas, el último año vino mucha gente”.

Junín recupera plazas hoteleras

Luego de varios meses de incertidumbre, la ciudad se prepara para la posible reapertura de la Posada del Sol, que había sido cerrada el año pasado en plena pandemia y para la apertura de un nuevo complejo de cabañas, todo ello en el Parque Natural Laguna de Gómez de cara a la temporada que el sector turístico espera con ansias.

El director de Turismo del Municipio de Junín, Luis Bortolato, explicó a Democracia la situación hotelera de la ciudad:

“Junín cuenta con dos hoteles de categoría tres estrellas, 9 hoteles de categoría 1 y 2 estrellas, cuenta con un hotel de campo, un apart hotel, un hotel boutique, 44 casas de alquiler turístico en el Parque Natural Laguna de Gómez, cuenta con dos campings, tres complejos de cabañas sindicales, dos departamentos alojamientos temporarios, lo que da una oferta de alojamiento hotelero de aproximadamente 600 plazas y algo muy parecido, de 600 o 580 plazas de alojamiento extrahotelero” y agregó que, “a esto habría que sumarle también las casas departamento que están habilitadas y que se ofrecen en Mariapolis”.

“Con respecto a la situación hotelera y extra hotelera, el rubro de alojamientos en Junín, fue tal vez una de las actividades más golpeadas por la pandemia, no solamente en Junín sino en todo el mundo. Particularmente, en la Argentina se vio muy afectada por la falta de decisiones a nivel nacional en cuanto a la continuidad o la tardía habilitación de los viajes con fines turísticos y con otros objetivos”.

Bortolato aseguró que ello “afecta fuertemente en la decisión de reabrir los hoteles cerrados. En el caso de nuestra ciudad, cerraron hoteles de mucha significancia, de categoría alta y tal vez con una de las ofertas de plazas más fuertes. Seguramente si desde el Gobierno nacional hay indicios o señales políticas claras en cuanto a la continuidad de la posibilidad de estar abierto, claramente van a volver interesados en invertir en la actividad y seguramente pronto vamos a tener noticias sobre la reapertura de estos establecimientos emblemáticos de Junín y de la Región”.

Con respecto a Posada del Sol, destacó: “Hay noticias de que muy posiblemente en el corto plazo vuelvan a reabrir y seguramente en poco tiempo va a estar abierto un nuevo complejo de cabañas que se llama Mis Nietos, que está próximo a habilitarse”.

Asimismo, adelantó para el 7, 8 y 9 de enero una nueva edición de Actitud Rock and Bike, con similares características de las ediciones anteriores, con vehículos y motos de colección, de diseño, patio gastronómico con foodtrucks, gran oferta artística y con entrada libre y gratuita en la Laguna. En febrero también se realizará el Festival del Parque.

Cabe recordar que la ciudad está presta a reabrir el Teatro de La Ranchería y en breve se realizará una nueva edición de la Feria del Libro, además de las distintas ofertas culturales vigentes en los museos locales.