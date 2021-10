Randazzo: “Hay una presión importante en Argentina que la paga el sector productivo”

De cara a las elecciones generales legislativas de noviembre, el candidato a diputado nacional por "Vamos con Vos", Florencio Randazzo, estuvo ayer en la redacción de Democracia, junto a la segunda candidata Carolina Castro, y Mauricio Mansilla, que busca una banca en el Concejo Deliberante de Junín.

“Venimos de hacer reuniones en todas las secciones electorales con todos las candidatos de "Vamos con Vos", repasando un poco lo que había pasado en las PASO. Siempre es bueno hacer autocrítica”, afirmó Randazzo.

“Nos comprometimos a hacer más lineamientos de campaña en las ciudades del interior hablando de los temas que aparecen con preocupación, como el trabajo, que está vinculado fundamentalmente a la inflación; seguridad y la educación pública”, sostuvo.

“Yo no creo en un Estado ausente porque agudiza las desigualdades. Tiene que estar presente y darle prioridad a los servicios básicos esenciales que tuvo Argentina durante mucho tiempo, como la educación pública que era de máxima calidad”, expresó.

Y agregó que el Gobierno “hoy tiene una visión equivocada de las dificultades que pasa el sector productivo con la carga tributaria que tiene, los impedimentos y regulaciones y juicios. Hay que cambiar esas cosas”.

La inflación

“El tema de la Argentina es la inflación. Si no se resuelve no va a crecer, ya que los países que tienen más de un 20 por ciento de inflación anual no crecen y Argentina lo tiene que resolver, como hizo el resto de los países del mundo que hoy viven en una economía de mercado”, destacó Randazzo.

De esta manera, “se lograría tener un Estado más eficaz que preste servicios de calidad; fomentar las exportaciones en vez de limitarlas creyendo que van a bajar los precios. Los precios aumentan porque aumenta todo en el país”, indicó.

“Hay un Estado que cada vez absorbe más y Argentina perdió competitividad de exportación. Cuando uno ve los índices de exportación de lo que se exportaba en relación a Chile o Brasil, en la década del 80 se exportaba la mitad. Hoy ellos exportan seis veces más que Argentina”, comparó

Además, “hay inconsistencia por el tema laboral, y hay emisión de dinero. Ahí se genera una presión importante que la paga el sector productivo, donde cada vez hay más informalidad del trabajo. Argentina tiene que recuperar el sentido común”, subrayó.

“No se pueden dar saltos de productividad sin crédito. Y es imposible obtener un crédito y menos ahorrar con la inflación estructural que sufrimos los argentinos actualmente”, detalló.

“Si reducimos la inflación habrá ahorro, y si hay ahorro, habrá inversión. Esa es la forma verdaderamente sostenible de recuperar el empleo y crear una macroeconomía equilibrada”, precisó.

El candidato a diputado nacional sostuvo, asimismo, que “la llave maestra para promover la creación de trabajo y lograr un aumento considerable en el nivel de los salarios, no es otra que la competitividad y la productividad”.

“215 mil empleos menos”

Por su parte, Castro sostuvo que “unas 30 mil empresas se perdieron entre el 2017 y 2019. Veníamos con una macroeconomía de muchas inconsistencias desde 2011 que no se resolvieron y llegó un Gobierno distinto que tomó medidas muy equivocadas”.

“Ello llevó un proceso de recesión concreto que está a la vista, con 215 mil empleos, menos de los cuales 160 mil eran industriales. Para mí hubo una mala praxis en términos económicos del Gobierno de Juntos por el Cambio”, agregó.

“Creemos que podemos representar un espacio político nuevo, muy racional y dialoguista. A la política argentina le falta diálogo y en la medida que los dos espacios predominantes no puedan hacerlo, es muy difícil construir un país”, afirmó

“Estamos frente a una elección legislativa sobre órganos que deliberan sobre normativas, que tienen que poder dialogar. Y la grieta ha metido una traba en esa posibilidad y nosotros queremos ir a ayudar a romper con esa traba, a mostrar que el diálogo es una opción y a no criticar una medida que traiga un espacio u otro”, concluyó.