Sebastián Meneses: “Tuvimos que centrarnos en la salud”

¿Cuál es el panorama en el HIGA con respecto al Covid?

-Ya tenemos más del 52% de la población argentina con dos dosis, del total de inscriptos, porque no es obligatoria. Llevamos 22 semanas de descenso continuo del número de casos de coronavirus y de fallecidos, que es lo que más nos duele como personal de Salud. Desde el 7 de septiembre, cuando dimos el último alta, no hay internados por coronavirus en el Hospital. Como decían nuestros sanitaristas y asesores, la salida es la vacunación y también la cuarentena, a pesar de que suena antipático. En muchos lugares del mundo hay una alta tasa de contagios y de mortalidad por Covid-19, incluso Rusia, que es uno de los países productores de la vacuna. La cuarentena permitió ganar tiempo y amortiguar la propagación de la variante Delta, que no es menor.

-¿Será necesaria una tercera dosis?

-Tercera dosis, no creo. Un refuerzo, sí, como ocurre con la vacuna contra la gripe. Pero sí inmunizarnos contra el coronavirus, para evitar que aparezcan nuevas cepas que pongan en crisis al sistema sanitario. En Junín hay más de 70 mil personas vacunadas, se empezó a vacunar a los niños, que al principio de la pandemia eran vectores y lo transmitían a los adultos mayores. A fin de año, la población que opta por vacunarse va a estar vacunada, por lo que el horizonte es mucho más favorable y sobrepasó las expectativas que teníamos. Y ni hablar de la oposición, que decían que no iba a haber vacunas. Por suerte, se equivocaron.

-¿Cree que puede haber un nuevo pico de contagios?

-Es un comentario optimista y personal. Creo que no va a haber, porque pasaron 22 semanas de descenso continuo, pasamos de 30 mil casos diarios a 1500, ya pasó suficiente tiempo como para que saquemos conclusiones. Hemos tenido los aforos en los estadios, pruebas de fuego y los números nos permiten pensar que esto está llegando a su fin, pero tenemos que seguir cuidándonos, seguir usando barbijo. En Israel comenzaron a tirar los barbijos pensando que se había terminado todo y tuvieron que volver atrás porque hubo un rebrote fenomenal. Creo que así va a ser, por lo menos hasta que se logre la inmunidad de rebaño, que no estamos muy lejos de alcanzarla.

-¿Qué lectura hace del resultado de las PASO?

-Veníamos de una pandemia política, con el macrismo y el vidalismo, que nos dejó un Fondo Monetario fugado, esfumado, porque no se sabe adónde fueron a pagar esos 44 mil millones de dólares. Un Gobierno que asumió con una crisis político-económica y a los dos meses se encontró con una crisis sanitaria mundial, pero con un sistema de salud que estaba devastado de la gestión anterior, no teníamos suero, no había ambulancias. Hoy tenemos de todo, por suerte, y eso es gestión permanente.

-¿Tiene confianza en una reactivación de la economía?

-Tengo confianza en que se reactive, como se viene reactivando la economía, hay indicadores que así lo demuestran. Son dos modelos de país que estamos discutiendo: el país que nos endeuda, que nos hace creer que, porque somos clase media, no podemos hacer un viaje de egresados, no podemos cambiar el celular, no podemos, no podemos. Y enfrente hay un Gobierno que, con una pandemia que arrasó con los mercados bursátiles mucho más poderosos que el nuestro, quedó demostrado que La Argentina pudo hacerle frente, con nuestras herramientas.

-¿Le faltó hacer una mejor lectura al Gobierno de la cuestión económica y el impacto en los sectores más vulnerables?

-Fue una mezcla de todo. La pandemia nos envolvió y tuvimos que centrarnos en la salud, porque es el bien más preciado. Puede ser que haya habido algún déficit en lo comunicacional, porque se hicieron muchas cosas a pesar de la pandemia. Cuando estás en la gestión y tenés que tomar muchas decisiones por día, en algunas vas a fallar, y la oposición se agarra de eso.

-Sin embargo, en bastiones históricos del peronismo, el Gobierno ganó, pero por un margen inferior al esperado.

-Creo que se puede revertir si la gente se acerca a votar. En Junín hubo 27 mil personas que no fueron a votar. Tampoco quiero decir que esas personas vayan a votar en su totalidad al Frente de Todos, porque van a estar dispersos. Tengo dudas de que los radicales que votaron a Itoiz, voten a Petrecca. Son suposiciones. Al momento de la elección, puede pasar cualquier cosa. La gente vota un poco por el bolsillo, pero no tiene que dejar de recordar esto que decimos. Con el diario del lunes, creemos que la pandemia ya pasó, pero para llegar a esta situación hubo que transitar un montón de situaciones, que para muchos fueron desafortunadas, eso la gente lo tiene que valorar.