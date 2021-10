Ya funciona la estación de bombeo de líquidos cloacales en Villa del Parque

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, inauguró esta mañana la nueva estación de bombeo de líquidos cloacales, que ya comenzó a funcionar para brindar a los vecinos de Villa del Parque un servicio esencial y muy esperado.

En el acto estuvieron presentes el titular de Obras Sanitarias, Guido Covini; el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano; el senador Juan Fiorini; el presidente de la sociedad de fomento del sector, Marcelo García; el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento; Osvaldo Giapor; funcionarios y vecinos.

En sus palabras, el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, expresó: "Sin dudas, este es un día muy especial para todos los que conformamos el equipo de gobierno y principalmente para los vecinos de Villa del Parque que, una vez más, vuelven a tener esperanza y a sentirse acompañados por un gobierno que cada vez que empeña su palabra, la cumple".

"Cuando venía para acá, recordaba algunos hechos, como los de mayo de 1993 o los de 2002, cuando hubo inundaciones que hicieron perder todo a los vecinos. También en 2017, cuando ya éramos gobierno y una vez más nos tocó enfrentar ese flagelo, durante el cual pudimos cuidar a los vecinos gracias a un tremendo trabajo, con maquinarias y un gran equipo", dijo Petrecca y continuó: "También recordé algo que me impactó mucho: cuando en mayo de 2015, charlando con vecinos de Villa del Parque, me dijeron sin esperanza que ellos nunca tendrían cloacas porque, en ese momento, un funcionario municipal de la gestión anterior les había dicho que era imposible, que la obra no era viable técnicamente y que Villa del Parque no era un barrio, sino un asentamiento".

"Los vecinos de Villa del Parque estaban postergados y veían truncados sus sueños de tener una mejor la calidad de vida, pero nosotros nunca nos resignamos y fue así que con todo el equipo de Obras Sanitarias buscamos alternativas, tomando decisiones e invirtiendo lo que hacía falta para que ellos pudieran contar con un servicio tan elemental como es el de cloacas", dijo el jefe comunal.

"Así fue que durante la gestión realizamos 30.000 metros lineales de cloacas y esta obra que estamos poniendo en marcha es la tercera estación de bombeo de líquidos cloacales, obras que se suman, por supuesto, a la de la estación central que hace algunos meses también pusimos operativa para mejorar el servicio existente y llegar a más barrios", remarcó.

"Tampoco nos resignamos a otros reclamos de los vecinos de Villa del Parque, por eso avanzamos con la instalación de un destacamento policial, con cámaras de seguridad, más luminarias... No nos resignamos a que los vecinos se sientan integrados, por eso hoy un transporte público los une, podemos ver cuadras de asfalto; no nos resignamos, y eso es mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Petrecca aseguró que el Estado presente hizo que haya una fuerte inversión privada y expresó: "¡Quién hubiera imaginado que hoy haya un café, una ferretería y muchas cosas más, además de tantas casas en construcción y ya construidas! Villa del Parque crece, se integra y es un ejemplo de lo que estamos logrando en Junín. Esto es una pequeña muestra de lo bueno que viene para Junín, de que un Junín mejor es posible porque hay un Estado presente, que acompaña y que pone los recursos al servicio de los vecinos y, por supuesto, también fomentistas que acompañan esta transformación".

"Este camino de transformación que iniciamos en 2015 es el que les proponemos seguir transitando juntos, toda la comunidad junto para decir basta a la resignación y que se puede, si hay escucha, voluntad y compromiso. Por eso les propongo que sigamos transformando a Junín en el lugar que soñamos y en el que queremos vivir", finalizó.

Por su parte, el presidente de la sociedad de fomento, Macelo García, afirmó: ""Hoy es un día muy importante y nos sentimos muy agradecidos por esta inauguración, que nos dotará de un servicio que esperamos toda la vida. Hoy las cloacas son una realidad, como también que Villa del Parque está integrada a la ciudad. Muchas veces nos dijeron que esta obra era imposible, que por los niveles no podía hacerse, pero hoy llegó y es una realidad. Estamos muy agradecidos al intendente Pablo Petrecca y a todo su equipo de gobierno, por esto y por todos los avances concretados para nuestro barrio".

En tanto, Covini expresó: "Estar en Villa del Parque junto a todos los vecinos y estar inaugurando esta obra es un objetivo cumplido. Cuando hace tiempo empezamos a recorrer el barrio y a ver la factibilidad de esta obra, me dijeron que antes de esa obra había que hacer otra en la estación central de bombeo de líquidos cloacales que inauguramos hace muy poco y que durante años estuvo postergada".

"Con esa obra concretada, nos pusimos a planificar la estación de bombeo en Villa del Parque y desde hoy todo Villa del Parque contará con este servicio. Por eso hoy es un día muy importante. Desde lo técnico, para llegar aquí hicimos 17 cuadras de extensión, un colector de 400 de diámetro y, con dos bombas muy potentes, logramos hacer la impulsión para conectar a una cámara que finalmente termina en la nueva estación central de líquidos cloacales y de allí a la planta. Así, Villa Del Parque hoy queda integrado al servicio de cloacas de la ciudad".

Finalmente, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, expresó: "Los fomentistas criticamos, 'resongamos', pedimos y así logramos que los políticos miren lo que nunca miraban. Me siento orgulloso porque este barrio que estaba olvidado, que sufrió mucho, hoy crece en infraestructura, en familias que se vienen a vivir aquí, algo imposible hace un tiempo atrás. Y eso ocurre porque el sector progresa".

"Hoy se concreta algo que es maravilloso, porque esto es salud, es pensar en nuestros hijos y nietos, por eso le digo gracias señor intendente, gracias vecinos y fomentistas. Me siento muy orgulloso y muy contento por esto que está sucediendo", concluyó.