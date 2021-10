Federación de Sociedades de Fomento: "Tenemos una ola de delitos, pero las cámaras de seguridad ayudan”

Algunos de los temas que seguramente serán abordados hoy en la reunión de fomentistas de Junín, serán la falta de iluminación en varios sectores de la ciudad y la propagación de delitos contra la propiedad, sean robos o escruches, que están sucediendo desde hace unos meses.

De hecho, esta semana hubo un foro abierto en la Sociedad de Fomento del barrio Capilla de Loreto, donde se trató el tema de la inseguridad, por parte de vecinos alarmados por la seguidilla de delitos.

“Tenemos entre 60 y 90 robos mensuales”. Osvaldo Giapor, Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento

La buena noticia es que hoy, a partir de las 19, se realizará la primera reunión presencial de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, desde que empezó la pandemia por el Covid-19, en marzo del 2020.

Tendrá lugar en instalaciones de la Sociedad de Fomento Prado Español, ubicada en Posadas 273, y será a agenda abierta, a propuesta de los mismos fomentistas que participen.

En diálogo con Democracia, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín y de la Sociedad de Fomento del barrio Prado

“Hay muchas falencias en algunos barrios, por ejemplo, en Ricardo Rojas, Martín de Güemes, Nuestra Señora de la Merced”.

Español, manifestó: “Nosotros estábamos esperando que pasara esta pandemia. Habíamos hecho una promesa de tratar de mantener a todas las sociedades de fomento quietas mientras el Covid-19 estuviera activo entre la población”.

“Hoy por hoy tenemos la posibilidad de empezar a usar nuestra sede, a trabajar como antes lo hacíamos y eso nos pone muy contentos”, dijo Giapor.

El fomentista aclaró que, a pesar de la pandemia, en todo momento la Federación estuvo tratando de acompañar a los fomentistas de alguna manera.

“En algunos casos, los vecinos han tenido muchas necesidades y nosotros hicimos todo lo posible para que el Municipio los ayudara. Ahora ya están todos los fomentistas trabajando, en primer término con la comuna, para hacerles llegar los reclamos en general, y en segundo lugar, con la seguridad y los reclamos”, comentó.

Inseguridad

Ante la ocurrencia de hechos delictivos violentos, robos, lesiones y demás, que tomaron estado público al salir publicadas las denuncias en las redes sociales y medios de comunicación, por parte de los propios damnificados, Osvaldo Giapor dijo: “están complicados algunos barrios, por ejemplo barrios Ricardo Rojas y Loreto, principalmente, y también hubo algunos hechos en Ferroviario, Prado Español y otros más. Es cierto que tenemos una ola de delitos, pero están las cámaras de seguridad que ayudan”.

“Junín no es un caos en materia de seguridad”.

“La Federación viene citando a las sociedades de fomento y pone delante de ellos a la secretaría de Seguridad y a los jefes de la Policía. El robo seguirá existiendo, siempre habrá delitos, pero no es un caos, no hay caos en materia de seguridad”, afirmó el dirigente.

“Nos estamos quedando prácticamente sin fiscales”

Ante el comentario de que a veces la presencia policial, como una delegación móvil o permanente en algún barrio, ayudaba al control del delito, Giapor dijo: “dejan de cometer delito ahí pero se van a otra parte donde haya menos seguridad”.

Problemática vigente





Iluminación:

En Junín hay muchos reclamos de los vecinos por falta de iluminación en calles de varios barrios, lo que hace temer la ocurrencia de robos, atracos y arrebatos.

Al respecto, el presidente de la Federación manifestó que había muchos barrios de la periferia que necesitaban luz en las calles, porque si no a los delincuentes les resultaba más fácil cometer ilícitos. “Hay muchas falencias en algunos barrios, por ejemplo, en Ricardo Rojas, Martín de Güemes,

Nuestra Señora de la Merced. El Intendente dijo que iba a poner luces por todos lados, pero bueno….Hay lugares que están muy feos, muy feos de verdad”, mencionó Giapor.

Robos:

“Puede ser que en algunos lugares el patrullaje no sea tan bueno como necesitamos que sea; que necesitemos más cámaras de seguridad en los barrios, pero en general no estamos con el terror de salir a la calle o dejar la casa sola”, opinó Giapor.

“En alguna época, tuvimos hasta 140 robos mensuales y hoy estamos entre 60 y 90. No existe el delito cero, siempre hay. Hace poco un funcionario salió a decir que se esconden los delitos, pero me parece que es demasiado atrevido decir semejante barbaridad, o lo tendría que justificar. Junín no es un caos, pero sí necesitamos más seguridad”, afirmó.

La justicia:

Respecto a la investigación judicial de los delitos, el dirigente fomentista dijo: “Junín tiene la desgracia de que se está quedando prácticamente sin fiscales, y cuando van a nombrar nuevos no se sabe. Si los fiscales y los secretarios de los fiscales no están haciendo las actas como corresponde, evidentemente no van a meter preso a nadie”.

“Necesitamos que el Poder Judicial trabaje con mucha más ganas”, señaló