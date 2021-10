Con un emotivo acto inauguraron la plaza “Julio Henestrosa”

En un acto que contó con la presencia de familiares, amigos y compañeros del histórico dirigente del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Julio Henestrosa, quedó inaugurada la plaza que lleva su nombre.

El intendente Pablo Petrecca rindió homenaje a la figura de Henestrosa y destacó: “Fue una persona excepcional, que me tendió una mano y me aconsejó para bien”.

La plaza es una obra concretada conjuntamente por el Gobierno de Junín, el SEC, la Mutual Mercantil, la Cooperativa Innovar y el Patronato de Liberados, con el impulso de la sociedad de fomento del barrio José Hernández.

Participaron del evento legisladores provinciales, concejales, funcionarios de distintas áreas del Municipio que intervinieron en la restauración, autoridades de la Federación de Sociedades de Fomento y vecinos de la comunidad en general que tienen un gran recuerdo por Henestrosa.

Petrecca aseguró: “Hoy es un gran día para Junín, para el barrio José Hernández y una gran satisfacción para nosotros encontrarnos aquí junto a la familia de Julio. Nos encontramos para reinaugurar un espacio público que es muy utilizado por los chicos de aquí, por lo que consideramos un objetivo cumplido para todo el disfrute de las familias”.

“En 2019 en la sociedad de fomento junto a Estela y Juan Aparicio avanzamos en algunos proyectos para mejorar el barrio, con cuadras de cordón cuneta, asfalto, mejoramiento de luminarias que pudimos concretar. Nos quedaba pendiente este compromiso que asumimos con Federico y Matías Duhagón (Mutual Mercantil) para trabajar en conjunto por esta plaza; la pandemia nos hizo cambiar las prioridades, pero ahora pudimos cumplir con nuestra palabra”, señaló.

También hizo mención a la figura de Julio Henestrosa al recordar: “Fue uno de los primeros en abrirme las puertas de su casa sin conocerme, allá por el 2009 cuando me involucré en política y no me conocía nadie. Eso habla de los valores que tenía y con ese gesto demostró la excelente persona que era. Luego tuve el placer de tener varias charlas con él y siempre estuvo para aconsejarme, marcarme los errores y aprender. Sin dudas fue una persona maravillosa que dejó un gran legado para toda la comunidad, que trabajó por los afiliados del SEC y dejó una vara muy alta que hoy Federico tomó de la mejor manera”.

Federico Melo, secretario general del SEC, señaló: “Hace cuestión de un año la sociedad de fomento de José Hernández y algunos funcionarios junto a Pablo nos pidieron asumir el compromiso de acompañar este sueño, que consistía en la posibilidad de restaurar un espacio verde de este barrio. Nosotros somos un vecino más que hace muchos años que se instaló con su complejo aquí, por lo que no dudamos ni un segundo en acompañarlos”.

“Esto es muy significativo por lo que representa para el barrio, pero sobre todo por lo que representa para nosotros ya que de esta manera homenajeamos a nuestro histórico dirigente, amigo y compañero Julio Henestrosa. Más allá de todos los avances que hizo por la institución y los empleados de comercio, Julio fue un gran dirigente social y siempre acompañó todos los proyectos que venían a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Junín”, afirmó Melo.

Además, el sindicalista manifestó: “Él creó una familia y va a estar siempre en nuestros corazones, como también va a estar en este barrio. Agradezco mucho este reconocimiento y espero que todos los vecinos lo disfruten mucho. Agradezco mucho a la sociedad de fomento, al Municipio, a la Cooperativa Innovar que hizo un aporte muy grande con el Patronato de Liberados para la mano de obra”.