Patricio Guevara: “La música es todo para mí”

A Patricio Guevara le costó entender lo que pasaba. Todavía estaba tratando de procesar la inesperada muerte de su padre, ocurrida un par de días antes, cuando se le acumulaban las notificaciones en Whatsapp e Instagram.

En medio del dolor, abrió sus redes y contestó el llamado. Lo estaban buscando para participar de Showmatch. “Fue una sensación agridulce”, le dice Patricio a Democracia. Es que, en un contexto de mucha angustia, le llegaba una oportunidad única.

Desorientado, sin saber muy bien qué hacer, fue su hermano menor, Nicolás, el que le dio las coordenadas. “Hacelo, porque es lo que papá hubiese querido”, le dijo. Y aceptó la propuesta que, finalmente, se concretó el 28 de septiembre último.

El resultado: una actuación soberbia y la felicitación del jurado y del propio Marcelo Tinelli, en el prime time de la televisión argentina.

“Sentí que mi viejo estaba ahí, esa oportunidad me la mandó él”, afirma hoy Pato, que, pasado el momento de euforia, trabaja en los proyectos que tiene en marcha de cara al futuro.

“En un momento no me sentía cómodo con la fama”

Su carrera

Parte de la carrera de Guevara es conocida. Su infancia en una casa donde había mucha música, sus primeros golpes a una batería improvisada con ollas y cucharas, su paso como músico por la banda grunge local Alquimia, como cantante en Géminis y, luego, en La Ferroviaria.

Y, por su puesto, el éxito rotundo en Buenos Aires al ganar el reality show Escalera a la Fama, en 2003.

“Yo no quería participar”, recuerda Patricio, que en aquel entonces estudiaba derecho y trabajaba en Tribunales, en Junín. Pero se anotó en el programa de Andy Kusnetzoff por insistencia de sus hermanos.

Finalmente, se quedó con el premio mayor en la categoría dúo, junto a Carlos Silberberg, con quien formaron Gamberro.

Apoyados por un canal nacional y la compañía Sony, el éxito y la fama fueron inmediatos. “Fue todo tan vertiginoso que no tuve tiempo de digerirlo ni de pensarlo -analiza hoy-; la experiencia fue bárbara, estaba en Canal 13, en un programa muy visto. Más todo lo que vino después: a mí me costaba que me caiga la ficha porque, sin exagerar, prácticamente no podía salir a la calle.

“A los siete años escuché ‘The final countdown’ de Europe y me volví loco, desde entonces me fanaticé y supe que quería ser músico para siempre”.

La propuesta estaba orientada a adolescentes, que tienen una euforia característica de la edad, y donde iba, tenía gente y gritos alrededor. En un momento no me sentía cómodo”.

Con Gamberro hizo giras, fue invitado a los shows televisivos más importantes y llegó a grabar en el mítico estudio Abbey Road, de Londres.

Cuando Sony se fusionó con BMG, hubo que rescindir el contrato y firmar uno nuevo, cosa que el dúo no hizo. “Fueron dos años muy intensos. La vorágine me sobrepasó, no disfruté de la fama”, explica Pato.

Volver a empezar

Después del torbellino que significó Gamberro, su carrera dio un giro de 180 grados. “Disfruté del anonimato y de la tranquilidad para poder procesar todo lo vivido”, desliza.

Se dedicó a sí mismo y comenzó a trabajar para otras compañías como compositor y arreglador.

En el año 2007, un productor le propuso grabar un disco tributo a Bon Jovi con versiones acústicas y chill out. Admirador del cantante de New Jersey, y sabiendo que su registro vocal era similar (por eso lo habían convocado), aceptó la oferta. Eso significó un vuelco en su carrera: “A partir de ahí me buscaron para contratarme para hacer shows tributo, lo pensé, hasta que accedí. Entonces volví a tocar en vivo y le fui dando forma a este proyecto”.

Durante años hizo este tipo de espectáculos que, según dice, se arma de acuerdo a la audiencia y al contexto: “Trato de hacer temas clásicos y algunos no tan conocidos, pero eso se va ‘tanteando’ en los mismos shows, a ver cómo reacciona la gente. También depende de otras cosas, si es un show más abierto para un público más amplio, hago más que nada hits. Y, eventualmente, puedo mechar algún tema de otras bandas, como Queen o Guns N’ Roses, para que sea más integral”.

En los últimos años estuvo haciendo estos tributos también en Europa.

Así fue como le llegó la oferta de la producción de ShowMatch para cantar un medley de Bon Jovi, para que baile la pareja compuesta por Mario Guerci y Soledad Bayona.

“Si bien recorrí muchos escenarios, hacerlo en ShowMatch, con una puesta en escena, algo de coreografía, era otro marco -analiza- entonces dije: ‘Lo hago porque al viejo le encantaría que lo haga y voy a hacerlo en su honor’. Y le puse todas las ganas”.

Según dice, la experiencia fue extraordinaria: “Lo viví de manera increíble, me trataron muy bien, fueron todos súper cálidos. Me sentí muy bien y me sirvió para poner la cabeza en otro lado, y me ayudó a salir de ese momento difícil. Es como que reconvertí esa angustia en fuerza para hacerlo”.

“En Showmatch sentí que mi viejo estaba ahí”

Actualidad

En la actualidad, Patricio Guevara tiene numerosos proyectos vinculados a la música, mientras sigue haciendo el tributo a Bon Jovi, componiendo y planificando giras en el interior y el exterior para el año que viene.

“Es que la música es todo para mí: a los siete años escuché ‘The final countdown’ de Europe y me volví loco, desde entonces me fanaticé y supe que quería ser músico para siempre”, concluye.