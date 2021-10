No dan tregua los incrementos de precios de los alimentos en Junín

Esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y todo hace suponer que, después de cinco mediciones consecutivas en baja, volvería a haber una nueva suba de precios, en esta oportunidad motorizada por los incrementos en el rubro de la alimentación.

De esta manera, las consultoras privadas estiman un alza en torno al 3 por ciento para septiembre que, si el Indec confirma un número similar, sería un nuevo avance sobre el 2,5% que se registró en agosto.

En ese marco, en Junín se observan incrementos similares y aun mayores a los establecidos por el organismo estadístico oficial en determinados productos alimenticios. De acuerdo a un minucioso relevamiento que realiza periódicamente Democracia, se pudo constatar que en los últimos cinco meses se produjeron fuertes subas en artículos como fideos, galletitas, arroz, yerba, manteca y leche en determinadas marcas y presentaciones, algunos de ellos por encima a la establecida por el Indec. Inclusive, hay verduras que aumentaron más de un 100% en cinco meses.

Como contrapartida, hay que decir que la carne tuvo alzas bastante moderadas en Junín, aunque sí hubo saltos considerables en el pollo y el cerdo.

Medición propia

Hace años que Democracia viene realizando un relevamiento de algunos alimentos en los supermercados de Junín y en esta oportunidad se comparó el comportamiento de los precios en los últimos cinco meses.

La metodología de este trabajo, que se realiza en tiendas locales de grandes superficies, consiste en tomar la misma lista de productos alimenticios básicos para hacer el comparativo mensual. Se trata de una nómina que incluye artículos de marcas conocidas, de manera que sea más factible que estén presentes, en general, en las góndolas de todas las tiendas registradas.

El criterio que se estableció para la comparación fue el de promediar las diferencias del mismo producto en todas las tiendas.

Alimentos

Entre los alimentos relevados en las góndolas de los supermercados locales, los fideos secos configuran uno de los rubros que más aumentó. Se trata de una variación de alrededor de un 45% (en algunos casos más también) en marcas como Lucchetti y Knorr, algo bastante por encima de lo que midió el Indec que, en cinco meses, observó un salto del 12%.

El rubro de las galletitas secas es otro artículo remarcado por encima de lo estipulado por el Indec. El pack por 5 de Traviata sale entre $133 y $135 (trepó un 39%), y el pack por 3 de Criollitas cuesta entre $98 y $106, lo que da una suba promedio de alrededor del 10%, aun cuando este producto se encontraba dentro de la nómina del programa Precios Cuidados. Para el Indec, el ítem ‘Galletitas de agua’ tuvo una suba del 17% en los últimos cinco meses.

El arroz también tuvo una aceleración importante en este último tiempo. Hay marcas, como el Gallo Oro de medio kilo, que subió un 38% en cinco meses y, si bien algún otro tuvo alzas menores, en torno al 25%, también hubo saltos de hasta el 60% en determinadas marcas y presentaciones. En el promedio, da un avance similar al que estableció el Indec para el mismo período: 35%.

La yerba también sufrió aumentos importantes en nuestra ciudad, en torno al 30%, aunque no es algo privativo de Junín, ya que el Indec marcó un avance del 28% en los mismos meses.

El organismo estadístico indicó que la leche subió un 23% en los últimos cinco meses y la manteca un 35%, bastante más de lo que se ve en las góndolas locales, donde las subas de estos productos rondaron el 20%. Vale aclarar que la leche marca Armonía tuvo una suba del 9% en cinco meses (pasó de $54,80 a $59,75), aun cuando está dentro del programa Precios Cuidados. Asimismo, es difícil encontrarla en algunos supermercados de Junín.

En cuanto a otros artículos relevados por Democracia, hay que decir que el puré de tomates Arcor -que está incluido en Precios Cuidados- subió un 15%; el azúcar avanzó un 9%; el yogurt un 17%; y el aceite un 18%. Respecto de este último producto, se siguen imponiendo determinadas condiciones para su adquisición (como sucede también con la mayonesa) donde algunas tiendas admiten la compra de una cantidad limitada de unidades por grupo familiar.

Carnes

En esta oportunidad, Democracia también volvió a comparar los precios de diferentes cortes de carne en los últimos cinco meses. Aquí se ve que hubo alzas bastante moderadas en los cortes de vaca en Junín, pero sí se dieron saltos considerables en el pollo y el cerdo

Por el lado del pollo, el kilo del animal entero está entre $169 y $189, con aumentos de un 20%, en promedio, para los últimos cinco meses. Esto es bastante más que el 12,8% que midió el Indec en el mismo período.

En cuanto al cerdo, hay cortes que subieron más, como el matambre (25%) o el carré (21%), y otros que tuvieron una variación menor, como la bondiola (15%) o el solomillo (13%).

En cuanto a la carne vacuna, la situación fue distinta. Para el organismo estadístico oficial, hubo incrementos de entre un 14% y un 17% en cortes como paleta, cuadril, nalga o picada común, y de un 7% para el asado.

En las góndolas locales, en tanto, hubo subas pero menores: 1% la paleta, 7% la nalga, 2% la picada, y casi sin variaciones para el cuadril y el asado. Sí hubo aumentos más fuertes en otros cortes, como roast beef (20%), osobuco (20%) y falda (15%).

Frutas y verduras

Por sus características, el de las frutas y verduras es el rubro, dentro de los alimentos, más difícil de medir, porque las variaciones de precios no solamente están atadas a cuestiones estacionales, sino que las condiciones climáticas suelen influir fuertemente en los precios.

No obstante, en los últimos cinco meses se vieron fuertes aumentos en varios de estos productos. El más marcado es el de los tomates, ya que tanto los redondos como los peritas, hoy, no bajan de $260 el kilo (y hasta bastante más también), con subas de hasta el 150% respecto a mayo. Para el Indec, en el mismo período el salto fue del 56%.

Otro producto que dio un salto muy grande fue el zapallo anco, que en cinco meses pasó de entre $39 y $49, a $100, un avance de no menos del 100%. Lo curioso es que para el Indec este producto bajó un 2% en ese tiempo.

El pepino tuvo un incremento de un 60% en estos cinco meses, lo mismo que el repollo colorado, mientras que el blanco avanzó un 40%.

El pimiento verde tuvo un salto del 40%, bastante más que el rojo, que fue del 10%. Además, en Junín aumentó un 25% la papa y un 7% la batata. Lo curioso, respecto a estos productos es que, para el Indec, bajaron un 10% y un 26% en el mismo período.

También hubo subas del 20% en el choclo, del 19% en la lechuga capuchina, del 16% en la chaucha y del 12% en la zanahoria.

Las frutas, en cambio, tuvieron un comportamiento más moderado. Aquí sí con una fuerte influencia de lo estacional. La manzana aumentó un 11% (similar al registro del Indec), la pera y el kiwi un 7%, el limón bajó un 6% (-72% para el Indec), la mandarina también bajó, en este caso un 19%, lo mismo que la naranja, que cuesta un 23% menos (-51% en la estadística oficial).

Dispersión de precios

El relevamiento hecho por Democracia confirmó lo que viene mostrando en los anteriores: que sigue existiendo una gran dispersión de precios en Junín.

De acuerdo a su definición clásica, se habla de dispersión de precios “cuando en un mismo mercado las empresas venden simultáneamente un mismo producto a distinto precio”.

Es cierto que un mismo artículo ofrecido en bocas de expendio distintas se transforma, de alguna manera, en un producto diferenciado puesto que en el contexto de su comercialización incorpora características del establecimiento que lo ofrece: localización, servicios, publicidad y demás. Sin embargo, no se puede hablar de un lugar que sea caro de por sí u otro que sea más económico. Una revisión sobre los productos analizados muestra que una tienda puede tener el aceite más barato y la yerba más cara, otra puede presentar los fideos con el valor más bajo y el azúcar con el costo más alto, inclusive una misma puede tener algunas marcas de arroz entre las más elevadas y otras entre las más económicas.

Esto se ve claramente en que, por ejemplo, la yerba mate Playadito de 500grs se puede adquirir a $222 en un súper y $295 en otro. Es decir que hay una diferencia del 25% en el mismo producto.

Y hay más ejemplos. La misma yerba en presentación de un kilo está a $429 en un supermercado y a $539 en otro (20% de diferencia); los fideos tirabuzón Knorr por 500grs se ven a $91 en un lugar y a $115 en otro (21%); o los Lucchetti, que pasan de $73 en una tienda a $82 en otra (11%).

Esto es más marcado en la carne, las frutas y las verduras, aunque ahí en general responde a la calidad de los productos.

No obstante, hay tapa de asado a $429 y a $785 (83% de diferencia), hay falda a $229 y a $415 (81%), hay vacío a $499 y a $835 (67%), hay tapa de nalga a $549 y a $780 (42%), y hay asado a $359 y a $460 (28%).

En las verdulerías se venden naranjas por $79 y por $142 (un 80% de diferencia), manzana “granny” por $126 y por $199 (58%), papas por $69 y por $99,90 (45%), limones por $79 y por $112 (42%), o mandarinas por $89 y por $112 (26%).