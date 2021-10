Petraglia: “Rosa y Chami estuvieron en mi oficina, pero nunca más nos convocaron”

El candidato a concejal por el Frente de Todos, Pablo Petraglia, volvió a cuestionar la política de seguridad del Municipio y recordó que, durante febrero de este año, mantuvo una reunión con los funcionarios municipales Andrés Rosa y Luis Chami para colaborar en el Plan Estratégico de Seguridad, pero aseguró que nunca más fue convocado.

Petraglia contó que “a principios de febrero, junto al Dr. Marcelo Sena, también de la Unnoba, mantuvimos una reunión con los funcionarios municipales Rosa y Chami para aportar ideas y trabajar en conjunto en el armado del Plan Estratégico de Seguridad, pero después de la foto y el comunicado de prensa, nunca más nos convocaron”.

"A Rosa y a Chami los tuve sentados en mi despacho de la Universidad. Con Marcelo Sena los recibimos, les ofrecimos toda la ayuda y nos pusimos a disposición. Nunca más nos llamaron, ni le mostraron a la comunidad el Plan Estratégico de Seguridad", aseguró.

Además, Petraglia, que es director de la Escuela de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Unnoba, dijo que “en ese momento estaban muy agradecidos de que la Universidad les abriera las puertas y nos sumáramos a ayudar. Pero nunca más nos convocaron. Ahora, cuando transmitimos lo que nos dicen los vecinos en los barrios, que son críticas hacia el funcionamiento de la seguridad en Junín, se ponen violentos y agresivos”.



“Este no es el camino”

“El Intendente debería rever esta situación de los funcionarios que nombra. Si realmente quiere que las instituciones colaboren y aporten ideas, sin dudas este no es el camino. Si realmente es un Municipio de puertas abiertas y de diálogo, deben tener la capacidad de aceptar las críticas y las opiniones de quienes piensan diferentes. Con insultos y agravios personales no se llega a ningún lado. Como dije en estos días, estas actitudes llevarán al crecimiento de la inseguridad, porque se esconde el problema”, cuestionó Petraglia.



Por último, el candidato a concejal del Frente de Todos pidió que “el intendente Petrecca y sus funcionarios revean sus actitudes, que se comporten a la altura del cargo que desempeñan, que dejen la intolerancia y la prepotencia de lado y acepten las opiniones de quienes pensamos diferente”.