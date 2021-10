La Expo Junín se realizará en noviembre con un perfil gastronómico y cultural

En una conferencia de prensa, realizada ayer en el predio de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), se anunció que el 20, 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo una nueva presentación de la Expo Junín que reúne a actores de diversos ámbitos como producción, agro, comercio, gastronomía, cultura y educación, entre otros.

Además de la institución anfitriona, participaron la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) y el intendente, Pablo Petrecca, que destacó el trabajo en conjunto entre todas las instituciones y convocó a la comunidad a “participar de este evento que nos da identidad como juninenses”.

Al tomar la palabra, Gustavo Frederking, presidente de la SRJ de Junín, expresó: “Estamos muy contentos de poder organizar una nueva Expo Junín luego de la suspensión obligatoria que tuvimos que hacer el año pasado por la pandemia. Quiero destacar la presencia de todas las instituciones que forman parte de esta celebración que es de todos los juninenses, y tenemos muchas expectativas de que salga de la mejor manera posible”.

“La exposición se realizará del 20 al 22 de noviembre y el horario será de 12 del mediodía hasta las 00. Va a estar más ampliado que en otras ocasiones porque entendemos que a la tardecita-noche es cuando más se entusiasma la gente con participar”, añadió el ruralista.

Además, aseguró que “en esta ocasión vamos a dar mayor lugar al sector gastronómico para que participe del evento, teniendo en cuenta que es uno de los sectores más afectados por la pandemia. También habrá eventos culturales y shows musicales”.

“Teníamos muchas ganas de hacerla, la gente nos lo pide, ya que venimos de un año y medio de mucha frustración y tristeza por esta pandemia, que también nos trajo el aprendizaje de la fortaleza y de seguir adelante y en la unión”, dijo.

“Nos propusimos salir de la pandemia y trabajar al 100 por ciento para poder realizar las mayores actividades posibles, pero, obviamente, nos tendremos que ir adecuando para ver lo que pasa con esta pandemia. Pueden haber variantes, pero lo más importante es que nos cuidemos”, manifestó.

“Va a ser una gran fiesta de Junín porque la gente está necesitada de salir de esta situación tan crítica. Apuntamos a que va a venir gente de todos lados y vamos a dar las herramientas para que los vecinos regresen a casa muy contentos”, subrayó.

“Es muy importante como universidad”

Seguidamente, fue el turno de tomar la palabra de Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba, quien agradeció a la SRJ por la invitación y destacó: “Para nosotros es muy importante como universidad poder participar a través de distintas maneras y en especial en esto que es la fiesta de Junín”.

“Vamos a repetir las actividades que habitualmente hacemos, cada escuela tendrá distintas propuestas relacionadas con los estudiantes que son asiduos participantes de las muestras, en particular la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales”, señaló.

“Nos comprometimos con Jaim Etcheverry para que ofrezca una charla sobre educación, como también con Martín Tetaz y Danya Tavela para abordar temáticas de economía y producción”, anunció el rector.

Trabajo en conjunto

Luego, Marcos Maroscia, presidente de la SCIJ dijo: “Quiero agradecer a Gustavo (Frederking) y toda la Sociedad Rural por la convocatoria para que nuestra cámara pueda participar de manera activa, apoyando esta fiesta que es de todos los juninenses desde hace muchísimos años”.

“Vamos a estar en la cúpula donde difundiremos el trabajo que venimos haciendo, las distintas funciones de la institución y estamos muy contentos por esta posibilidad”, expresó.

Además, indicó: “Me llena de orgullo que las instituciones más importantes de la ciudad trabajen en conjunto para el bien de una fiesta como esta”.

“Una celebración que convoca a todos los juninenses”

Por último, Petrecca afirmó: “Es una gran alegría compartir este anuncio de lanzamiento en conjunto con las instituciones de la Expo Junín, porque después de un año y medio tan difícil y duro para todos por la pandemia, que nos obligó a suspender la edición pasada, hoy estamos anunciando una nueva edición de esta celebración gracias al trabajo articulado y el esfuerzo de la Sociedad Rural”.

“Esta es una celebración que convoca a todos los juninenses, que reúne a todas las instituciones y a los distintos aspectos de la vida en sociedad, como el comercio, la producción, cultura y educación. Se trata de un festejo que nos da identidad como habitantes de Junín y nos muestra el potencial que tenemos y la capacidad para sobreponernos ante las adversidades”, destacó el jefe comunal.

Asimismo, Petrecca remarcó que “a lo largo de la pandemia, el sector productivo fue uno de los más afectados, especialmente con actividades como la gastronomía, por eso es muy importante que este año tengan una mayor presencia en los festejos”. Luego, dijo:

“Me pone muy contento que se siga apostando al desarrollo de esta marca que arrancó como iniciativa de la SRJ y hoy reúne a distintas instituciones más, y ya es una distinción a nivel regional, provincial e incluso de otras provincias”.

Para finalizar, el jefe del Gobierno de Junín sostuvo: “Tenemos una gran oportunidad como ciudad y como Partido de Junín de seguir creciendo y trabajar aún más en el desarrollo productivo, no solo de hoy sino también hacia el futuro y eso es una responsabilidad de todos, especialmente de todas las instituciones que hoy estamos acá y que formamos parte de la Agencia de Desarrollo Productivo, que debemos trabajar en conjunto para generar más puestos laborales que permitan que Junín siga creciendo”.

“No salió la resolución para empezar a exportar carne”

En la Sociedad Rural también estuvo presente el productor agropecuario Rodrigo Esponda, quien, en diálogo con Democracia, manifestó: “No quedamos conformes con la apertura parcial de las exportaciones de carne”.

“Cuando se cierran las exportaciones se está afectando a toda la cadena, desde los trabajadores, exportadores, productores y frigoríficos. Y, cuando se abren parcialmente y con cupo, se está haciendo negocio para unos pocos y eso es a lo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Normalmente, se sienta en una mesa los que pueden manejar, arreglan con esos y lo llevan adelante”, afirmó.

“Más allá de esto, todavía no salió la resolución para empezar a exportar carne a China, con lo cual no hay nada. No conforme con eso, también se trabaron las exportaciones al maíz, y ellos dicen que no se trabaron porque lo que se acabó es el saldo exportable. Esto es el negocio de pocos”, subrayó.