Estrellas Amarillas: La agrupación cumple 8 años desde su creación en nuestra ciudad

Estrellas Amarillas es una agrupación que nace para concientizar y acompañar en el dolor del hecho trágico y la pérdida, pero apostando siempre a la prevención y llamando a los ciudadanos para que se cuiden a sí mismos y hagan lo propio con sus pares.

Su tarea consiste, además, en contactarse con familiares de víctimas y difundir su tarea, nacida desde el dolor personal, pero que solo busca el acompañamiento y la concientización.

Ayer se realizó una jornada conmemorativa en el Parque Borchex.

Asimismo, en el marco de la presentación del nuevo Departamento de Seguridad Vial, se conmemoraron los 8 años de la fundación de Estrellas Amarillas en Junín, donde el Intendente e integrantes de la agrupación descubrieron una placa en el sector en el que funcionará su sede.

Esto marca un reconocimiento a la gran tarea que llevan adelante.

Sandra Silbera, una de sus integrantes, destacó: "Desde Estrellas Amarillas estamos muy agradecidos por los mimos y el reconocimiento que se nos ha hecho. Nosotros también llamamos a la población a que se concientice con este tema, porque si no, nuestro trabajo no será logrado. Hasta hoy, llevamos pintadas 30 estrellas, que recuerdan a vecinos víctimas de la inseguridad vial y no queremos pintar más".

Monica Rustici, también miembro del grupo, señaló que "nuestra misión es muy difícil, porque hablamos desde el dolor de haber perdido una persona querida, pero queremos llegar a todos con nuestro mensaje. Ahora tenemos casa, por eso le damos las gracias al intendente Pablo Petrecca, por este reconocimiento".

Cabe destacar que durante octubre, el mes de la conmemoración de la creación de la agrupación Estrellas Amarillas Junín, realizarán distintas actividades “para buscar mayor concientización, y evitar sumar una estrella más al cielo”.