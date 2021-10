En campaña electoral, se recalienta el debate por las cifras del delito en Junín

Tras las declaraciones del candidato a concejal del Frente de Todos, Pablo Petraglia, sobre los hechos de inseguridad que "aumentan y se esconden” en Junín, y la dura réplica del oficialismo comunal, la polémica llegó al Concejo Deliberante.

De hecho, en la sesión de ayer, la oposición presentó un pedido de informes por la administración de los fondos de la Tasa Complementaria de Seguridad y el plan del intendente Pablo Petrecca (PRO) para hacer frente al delito.

En las redes sociales, el concejal Maximiliano Berestein afirmó: "En la sesión del HCD presentamos un proyecto pidiendo que se informe sobre la Tasa Complementaria de Seguridad y sobre el Plan del Intendente en materia de Seguridad".

En ese sentido, el dirigente del Frente Renovador expresó: "Lamentablemente los concejales del Intendente se negaron a discutirlo en sesión. Nos preocupa el incremento de la inseguridad en nuestra ciudad y su invisibilización por parte del Municipio".

Chami: “En seguridad hicieron todo mal”

En la vereda de enfrente, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, respondió con munición gruesa: “Me sorprende la actitud de Pablo Petraglia, porque cuando él fue presidente del Concejo Deliberante y era parte del gobierno anterior, no podía controlar los ladrones que tenía adentro, se robaron Grupo Junín –tenemos cuatro condenados, con sentencia-. Y no se hace cargo de que, siendo la mano derecha del intendente en ese momento, realmente generó un caos en la seguridad, con once muertos en ocasión de robo, la Municipalidad incendiada, el palacio de Tribunales, destrozos en toda la ciudad, la comisaría segunda, patrulleros prendidos fuego. Y le tomaban el pelo a la gente, porque no le daban respuestas”.

Y amplió: “A tal punto de que Sergio Berni (actual ministro de Seguridad bonaerense), que en ese entonces era secretario de Seguridad, les decía que dejaran de llorar y que se hicieran cargo de la seguridad, algo que nunca hicieron. Les decía que tenían un mayor índice de delitos que Rosario y más muertos que el conurbano. Junín es una de las mejores ciudades de la provincia, no dicho por mí, sino por los índices de delito que administra el Ministerio Público Fiscal. Están denunciando el delito de esconder los hechos, algo que no es potestad nuestra, nosotros no escondemos nada, pero no va a la Justicia a decir que esto es de esta manera. Nosotros combatimos el delito; ellos convivían con el delito. Están desorientados, no saben si cantar la macha peronista o abrazar a Alem”.

“Tenían el Observatorio de Seguridad y contabilizaban los muertos. Osvaldo Giapor denunció que faltaron 2 millones de pesos de la Tasa de Seguridad, nadie le dio explicaciones, y se fue. Es muy triste que hoy quieran volver, sabiendo que, en seguridad, hicieron todo mal y lo llevaron a Mario Meoni a perder la elección. Y ahora van a llevar al peronismo de Junín a la peor derrota que tuvo en años”, afirmó.