Abren la inscripción para la Licenciatura en Gestión Educativa

Se encuentra abierta la inscripción para quienes quieran hacer el Ciclo de Complementación Curricular a la carrera de la Licenciatura en Gestión Educativa, una iniciativa conjunta de la Unnoba y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Unsada).

Habrá tiempo de inscribirse hasta el 17 de diciembre de este año. La carrera iniciará su cursada a partir de marzo del año 2022 y se dictará de forma gratuita.

El ciclo de complementación propone una formación para egresados de instituciones del área educativa, de nivel superior, o técnicos universitarios en el área de la administración que aspiren a desempeñar funciones de gestión en los diversos niveles del sistema.

La carrera se cursará de manera intensiva y de forma presencial una vez por semana, los días sábados, y tendrá una duración de 2 años.

Los ingresantes a la carrera deben reunir los siguientes requisitos: ser egresado/a de instituciones de nivel superior o de instituciones universitarias con título de maestro/a y/o profesor/a de carreras no inferior a dos años de duración y al menos 1400 horas; ser egresado de tecnicaturas superiores no universitarias o universitarias en gestión y/o administración, con una duración no inferior a dos años y al menos 1400 horas; se podrá ingresar por reconocimiento de trayectos de campos disciplinares en educación, gestión y/o administración, y de acuerdo a los convenios de la Universidad.

La inscripción se realiza ingresando al sitio web: preinscripcion2022.unsada.edu.ar

Una vez realizada la inscripción de manera virtual, tendrán que presentar la documentación necesaria para completar y confirmar el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2022, con la siguiente documentación en duplicado: DNI, título terciario y/o universitario o constancia del título en trámite y formulario de preinscripción.

La entrega de documentación se deberá realizar de forma completa los martes y jueves desde las 9.30 hasta las 14, en la Dirección de Bienestar Universitario, ubicada en el 2° piso del edificio Elvira Rawson de Dellepiane (Rivadavia y Newbery de Junín). Para consultas podrán escribir al correo electrónico gestioneducativa@unnoba.edu.ar.