Fiesta a beneficio del jardín de infantes "Rayito de Sol"

Este domingo se llevó a cabo una fiesta en dicha localidad para recaudar fondos para el jardín de infantes Rayito de Sol que, si bien es de gestión privada, no cobra arancel.

Mónica Albornoz, directora del Jardín Rayito de Sol, indicó: "Era necesario este evento para que podamos hacer frente a la difícil situación que estamos atravesando. Los nenes que asisten no pagan cuota, por ende, lo sostenemos con el esfuerzo de la cooperadora y la comunidad de Agustina. Hace dos años y medio iniciamos el trámite de estatización y aún estamos esperando una respuesta del Gobierno Provincial".

El Intendente Pablo Petrecca, junto al senador provincial Juan Fiorini y parte del Ejecutivo estuvieron presentes, con el compromiso de seguir acompañando a la institución, aunque no es de órbita municipal sino que pertenece a un privado.

"Uno puede ver hoy aquí a vecinos de Junín, Saforcada, Fortín Tiburcio y toda la zona colaborando y, además, disfrutando de poder volver a encontrarse con la familia, con amigos, después de más de un año y medio de angustia y sufrimiento. Sin dudas es una foto que esperábamos y estamos muy contentos de que sea acá en Agustina", dijo en dicha oportunidad.

Parque Centenario

Cabe mencionar que el evento “Primavera en Agustina”, se realizó desde las 10 horas, con espectáculos al aire libre, cantina y actividades, con entrada libre y gratuita, en el Parque Centenario, convocado por la Delegación Municipal del pueblo.

Con respecto a la finalidad del evento, el intendente expresó: "Felicito a Leandro Mignacco por la iniciativa y a todo el pueblo por la solidaridad de acompañar al único jardín del pueblo. Desde ya que, desde el Municipio, seguiremos acompañándolos ante esta dificultad que están atravesando, sin poder hacer frente a sus gastos. Este jardín es el único de la localidad, de gestión privada, pero que no cobra arancel a los alumnos, por eso es necesario que pase a gestión estatal". "

"Esperamos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decida ante el expediente que fue presentado hace un tiempo y se haga cargo como corresponde. Seguiremos gestionando todos los días para que esto ocurra pronto porque entendemos que es la solución definitiva para que este jardín siga funcionando", concluyó.

Por su parte, Leandro Mignacco, delegado de la localidad, aseguró: "Estoy muy contento del resultado de esta fiesta que surgió desde la delegación y, con el apoyo del Municipio, pudimos hacer este evento a beneficio del Jardín de Infantes que contó con el acompañamiento de todo el pueblo".