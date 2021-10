Destacan a jugadoras de vóley

El Municipio reconoció a las jugadoras de vóley del Club Junín que se consagraron campeonas provinciales, en un acto presidido por el intendente Pablo Petrecca.

Se trata del equipo de vóley femenino sub-18 del club que obtuvo el primer lugar y ganó de forma invicta la Liga Provincial Bonaerense, lo que les permitirá competir a nivel nacional durante el presente mes en Chapadmalal.

Hugo De Benedetto, presidente del Club Junín señaló que “estamos realmente orgullosos por todo el trabajo que hicieron estas chicas para lograr este campeonato. Deseo de corazón que sean un ejemplo a imitar en la juventud porque hace falta, más allá que se consiga el logro deportivo o no”.

“Quiero agradecer también al Intendente con quien compartimos varios momentos y siempre que precisamos algo, los tenemos acá en el club permanentemente. Es poco el lapso de tiempo que estoy al frente del club, pero estoy realmente muy contento y quiero felicitar a los profesores que son una pieza fundamental en esto”, destacó el directivo.

Por su parte, Juan Manuel López, uno de los entrenadores del equipo agradeció al Intendente y a los funcionarios de Deportes por el reconocimiento: “Es un mimo al alma para estas chicas que nos dieron una alegría enorme después de todo este proceso, con muchas dificultades debido a la pandemia ya que tuvimos que entrenar por Zoom y ellas no aflojaron en ningún momento. Estuvimos un año y medio entrenando de forma virtual, mantuvimos los vínculos y cuando nos abrieron las puertas para entrenar no teníamos dudas de que iban a dejar todo”.

Graciela Lagos, otra de las entrenadoras de las chicas: “Es una alegría enorme y me sumo a todas las palabras que dijo Juan Manuel. Quiero destacar el apoyo incondicional de los padres y las familias de las jugadoras, a ellas por todo el esfuerzo que hicieron para lograr esto y al Gobierno de Junín por el apoyo constante que nos brindan”.

A su vez, Mercedes Adrover, titular de la comisión de Vóley del Club Junín, comentó: “Siento un orgullo inmenso por las chicas y por todo el esfuerzo que hicieron para lograr esto. Como bien dijo Juan Manuel, la felicitación es doble porque después de dos años conseguir este título es algo muy gratificante, ya que entrenaron con muchas dificultades, jugaron partidos de tres, por lo que el logro es todo de ellas”.