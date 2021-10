Reconocimiento a notarios que cumplen más de 25 y 50 años de ejercicio profesional

Este año, la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, brinda su reconocimiento a cada uno de los notarios y en especial a la trayectoria de profesionales con más de 25 y 50 años de ejercicio de la profesión, a los que se les entregará una medalla de reconocimiento como es tradición de la institución.

25 Años

Not. María Elena Aguinalde

Not. María Marta del Pilar Bosch

Not. Marcela Alejandra Muscariello

Not. María Laura Pasalaqua

Not. Silvia Beatriz Porta

Not. Marcia Inés del Rosario Della Rosa

Not. Ana Belén De Laudo

Not. Estela Susana Luis

Not. Omar Juan Enrique Perazzolo

Not. Guillermo Omar Romano

Not. Fernando Gabriel Sánchez

Not. Walter César Schmidt

Not. Daniela Fernanda Villores

Not. Gloria Beatriz Voda



50 Años

Not. Silvia Adela Martínez

Not. Raúl Jorge Olocco

Actividad

En esta fecha tan importante para todos los escribanos del país, cabe recordar el rol trascendental que ocupa el notariado en nuestra sociedad, brindando la seguridad necesaria en algunos de los actos más importantes de la vida de las personas.

En diálogo con la escribana María Paula Velilla, se refirió a la actividad desarrollada por los notarios, en un marco de pandemia. A continuación, un extracto de la entrevista:

- ¿Cómo se brinda la atención al público?

- La atención al público se realiza siguiendo el protocolo establecido, se ingresa de a una persona por vez, se le toma la temperatura y se le facilita alcohol para sus manos, siendo obligatorio el uso de tapabocas o barbijos. Los horarios de atención son los habituales, de 8 a 14 y se atienden todos los trámites. El personal está reintegrado de manera presencial en su totalidad.

- ¿Hay alguna novedad importante para resaltar en este 2021?

- Son muchas las novedades tanto en el ámbito provincial como local. En lo que respecta al Colegio central, el personal también está trabajando de manera presencial casi en su totalidad. Es importante destacar, además, el trabajo que se está haciendo en la digitalización y modernización del Colegio. Se está trabajando en el rediseño de la página web y en las diferentes aplicaciones del Colegio para hacerlas más eficientes y amigables en cuanto a su funcionamiento.

Se está desarrollando la plataforma de Actuación Notarial Virtual, es una aplicación digital innovadora, que representa un salto tecnológico que modificará el vínculo entre el notariado y la comunidad a la que presta sus servicios. Es una herramienta digital que se pondrá en funcionamiento en el corto plazo y que establecerá un nuevo paradigma en la actuación profesional. La nueva plataforma se sumará a la plataforma de Firma Digital que ya utilizan exitosamente los notarios de la provincia.

En el mismo sentido, se está trabajando en conjunto con la Dirección provincial de personas jurídicas en la digitalización de las inscripciones de sociedades. De esta manera se simplificaran los trámites, con la prescindencia de copias y la comodidad de un expediente digital que estará disponible en un archivo de acceso inmediato y el trámite se completará sin recurrir a documentos en soporte papel.

Con relación al registro de la propiedad hay una muy buena interacción entre las autoridades de ambas instituciones, con reuniones de trabajo periódicas y una comunicación permanente. Fruto de estas acciones, fue por ejemplo el restablecimiento las asesorías registrales de manera presencial en las delegaciones por parte de los asesores locales y simultáneamente conectados de manera virtual con el personal del registro de la propiedad. Este es un servicio fundamental tanto para el notariado como para la sociedad.

También consecuencia del trabajo en conjunto con el registro, se organizaron operativos especiales de trabajo los días sábados para ir dando curso a los trámites de inscripciones de 2020 que habían quedado demorados como consecuencia de la pandemia, lo que se había sido un gran problema.

Cultura

Cabe destacar el aporte cultural que periódicamente hace el Colegio de Escribanos a la comunidad.

Según lo explicado por la Not. María Paula Velilla, en el ámbito cultural, se restablecieron los programas de extensión cultural. Se lanzó un Concurso de Cortometrajes y Animación abierto a la comunidad con premios de $. 50.000 para los ganadores y que está vigente la inscripción hasta el 15 de octubre. En la página web del Colegio (www.colescba.org.ar/concursos/cortos) se puede encontrar toda la información. Por otra parte el pasado 2 de septiembre se realizo una charla con el reconocido escritor Eduardo Sacheri que fue transmitido en vivo por streaming y que esta subido a las redes del Colegio por lo que se puede ver a través del canal de youtube del Colegio de Escribanos o ingresando a la pagina web (www.colescba.org.ar/portal/novedades/noticias/3286-charla-con-el-escritor-eduardo-sacheri-disponible-en-youtube.html).

La Jornada

En lo que se refiere a lo académico se fijó la fecha y los temas de la 42 Jornada Notarial Bonaerense, el encuentro académico más importante del notariado provincial. La Jornada Notarial se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro del 16 al 19 de marzo de 2022 y los temas serán: 1) El documento notarial digital y la actuación notarial remota o a distancia. 2) La función notarial y las herramientas de protección de las personas vulnerables. El análisis de los conceptos de capacidad jurídica y vulnerabilidad. 3) Conjuntos inmobiliarios. Deber de adecuación art. 2075 CCyC. Encuadre jurídico y tributario e instrumentación. 4) Intervención notarial en la estructuración y planificación de las pequeñas y medianas empresas. En la misma Jornada habrá también un Foro Internacional que tratará el tema “El notario del siglo XXI y su labor en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Autoridades de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos

Presidente: Not. María Paula Velilla

Vicepresidente 1º: Not. Walter Cesar Schmidt

Vicepresidente 2º: Not. Sebastián Justo Cosola

Secretaría: Not. Cecilia Cuitiño

Prosecretaría: Not. Delia María Miranda

Tesorera: Not. Daniela Fernanda Villores

Protesorero: Not. Ignacio Daniel Fioramonti

Vocales: Not. Natalia Blasi Bucciarelli, Not. Marcia Inés del Rosario Della Rosa, Not. Fernando Gabriel Sánchez, Not. Gabriela Verna y Not. Gloria Beatriz Voda

Vocales suplentes: Not. Karina Ivone Arsanto, Not. Estela Susana Luis, Not. Aldana Miliozzi, Not. María Jimena Brusco.

Consejero Titular: Not. Hernán Itoiz.

Consejero Suplente: Not. Fernando Gabriel Sánchez.