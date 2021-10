Frederking: “Una medida muy inútil”

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “Como productores aspirábamos a la liberación total de las exportaciones, porque estamos convencidos de que es el camino y que esta fue una medida muy inútil. La carne no solo no bajó, sino que, a partir de esta medida, aumentó un 12 por ciento. Hubo recortes en los salarios de los frigoríficos, una mala señal en el mundo, rompiendo contratos. De un año a otro bajó el stock y esto va a repercutir en la oferta. Si hubiese más inversión e incentivos ese problema no estaría”.