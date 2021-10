No se registraron casos de Covid: algo que no ocurría desde hace casi 13 meses

La Secretaría de Salud informó en la mañana de ayer que no se registraron casos de coronavirus en Junín, de 72 muestras analizadas y que no hubo fallecidos, un hecho que no ocurría desde el 2 de septiembre de 2020.

Asimismo hay 9 sospechosos que aguardan resultados de estudios, y 57 juninenses contagiados activos.

También se registran 454 personas fallecidas y 15.270 recuperados de Junín desde que se desató la pandemia.

Por último se informó que tres personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19.

En la Provincia

Un total de 655 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.058.470, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 54.785 y remarcó que el jueves la totalidad de vacunados fue de 133.951.

El total de vacunas aplicadas hasta el momento en el territorio bonaerense llega a 20.035.748 de las cuales 11.430.791 corresponden a la primera dosis y 8.604.957 a la segunda.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas a partir de los 12 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir la vacuna contra la Covid-19.

En tanto, el gobierno bonaerense anunció que desde hoy habrá en la provincia segunda dosis de vacuna libre para mayores de 18 años con comorbilidades y para maestros y auxiliares de la educación.

Hasta ahora, la provincia tenía vacunación libre para primera dosis en mayores de 18 años y en segunda para mayores de 50 años si cumplieron las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna Astrazeneca o Sputnik, o bien, unas tres semanas después de la primera dosis de la Sinopharm.

“18 semanas de reducción de casos”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que “Argentina es el único país del mundo que logró darle atención a la totalidad de las personas" que padecieron coronavirus, y destacó que se cumplen 18 semanas de reducción de casos en esa jurisdicción.

“El PBI cayó en todos los países del mundo, pero Argentina es el único país del mundo que logró darle atención a la totalidad de las personas que tuvieron que internarse por coronavirus. Eso no pasó en ningún otro lugar el mundo", dijo Kreplak en declaraciones a radio Del Plata.

El ministro remarcó "las medidas que se tomaron para poder ir organizando y administrando la actividad social, económica, cultural, educativa y el aporte inmenso e histórico en el sistema de salud”.

En cuanto a la situación epidemiológica, precisó que se cumplen "18 semanas de reducción de los casos en la provincia" y apuntó que "la mayoría de las instituciones preparadas para atender coronavirus están vacías". "Estamos cada vez mejor, pero todavía no pasó la pandemia y seguimos vacunando”, agregó el funcionario.

Kreplak se refirió también al protocolo para el regreso del público a los estadios de fútbol y a los boliches, lo que relacionó con el marcado descenso de contagios y el avance del plan de vacunación contra la Covid-19.

"Con las aperturas que se anunciaron y que venían siendo trabajadas hace tiempo, tiene la novedad que para ir a la cancha tenés que tener una dosis de vacunas y para boliche dos dosis con aforo de 50%, que es la situación más riesgosa que tenemos”, planteó.

Para el ministro, “si todo continúa de esta manera, se va a ir de a poco recuperando la actividad más habitual todavía con medidas de cuidado" y dijo que "la idea nuestra es avanzar e ir monitoreando todo porque si cambia la situación sanitaria hay que frenar y no retroceder”.

En relación al uso del barbijo, señaló que "en todo el país hay que usarlo" pero que no es obligatorio colocárselo cuando se está al aire libre sin que haya aglomeración de personas.

"Lo que se planteó es que deje de ser obligatorio en la vía pública cuando uno está caminando solo y no está con gente alrededor, pero no es que se deja de usar, es obligatorio cuando se está rodeado de gente”, concluyó.