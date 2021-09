“Defender al campo es defender el futuro de la Provincia”, afirmó Espert en Junín

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo, acompañados por los candidatos a diputados bonaerenses por la tercera sección, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues Santos, cerraron ayer su gira y reuniones seccionales en Junín, Chivilcoy y Pergamino.

“En estos días, pudimos ver máquinas de millones de dólares en un galpón agropecuario que visitamos. Hoy en día algunos dicen erróneamente que el campo no genera valor agregado. Esas máquinas no existirían si no existiese el campo. Por otra parte, tuvimos una productiva reunión con la militancia, para planificar todo de cara a las elecciones de noviembre”, dijo Espert.

“Basta de mirar al corazón productivo de la Argentina como si fuera el malo, cuando es el que sostiene el descalabro que ha hecho este Gobierno durante casi dos años”, afirmó Espert.

Espert y Píparo arribaron por la mañana a nuestra ciudad, donde realizaron una conferencia de prensa con periodistas locales, en el local partidario de Avanza Libertad.

Por la tarde, se dirigieron al distrito de Chivilcoy, junto al candidato a concejal Eduardo Dadario. La recorrida comenzó con una visita a la Fábrica de Dulce de Leche Milkey, donde Espert pudo charlar con el dueño y empleados.

“El Campo está harto. Le dio la espalda al Gobierno, le dijo basta. Basta al cepo a la carne. Basta a los empresarios amigos. Basta de mirar al corazón productivo de la Argentina como si fuera el malo, cuando es el que sostiene el descalabro que ha hecho este Gobierno durante casi dos años. Nosotros estuvimos acompañando siempre este grito de libertad y lo vamos a seguir defendiendo, porque defender al campo es defender el futuro de la Provincia”, dijo Píparo.

Anteayer, en Pergamino, los candidatos participaron de una reunión en la sociedad rural. Durante el mediodía, Espert visitó un galpón de maquinarias de uno de los contratistas rurales más grandes de la zona. Luego, todos los candidatos almorzaron y conversaron para delinear objetivos para las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Espert comenzó a recorrer la provincia de Buenos Aires en enero y antes que arranque la campaña recorrió unas 50 ciudades bonaerenses. Ahora, en campaña, y en plena gira de la Libertad, ya visitó: La Plata, José C Paz, Pilar, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Punta Alta, Tres Arroyos, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, La Matanza, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y Tres de Febrero, Moreno, Lomas de Zamora, Tandil, Mar del Plata, La Costa, Avellaneda, Lanús, Cañuelas, Las Flores, Bolívar, Gral. San Martín, entre otros distritos.