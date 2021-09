La importancia de hacer controles de salud para cuidar nuestro corazón

Hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha donde se concientiza sobre la importancia del órgano clave para la supervivencia humana. Para ello, profesionales de la Salud destacaron la necesidad de realizar controles de salud y estar atentos a los síntomas que quizá puedan evidenciar alguna dolencia cardíaca.

Durante la cuarentena obligatoria, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, los pacientes con infarto demoraron más de lo habitual en consultar al servicio de emergencia. Esto impactó de manera directa en el inicio del tratamiento adecuado. “Si bien, esta situación se ha ido recomponiendo en los últimos meses, todavía no llegamos a la cantidad de controles prepandemia, lo que nos impulsa a insistir con la concientización sobre el cuidado del corazón”, comentó el doctor Juan Pablo Costabel, Jefe de Unidad Coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Por su parte, el doctor Juan Furmento, Jefe de Emergencias del ICBA, señaló que “en relación con el período prepandemia actualmente estamos atendiendo 10% menos de consultas en guardia, sin embargo, el porcentaje de pacientes que se internan pasó del 9 al 20% lo que indica una mayor gravedad de las consultas”.

Síntomas

En Junín, Democracia consultó al doctor Julián Mecherques, Jefe del Departamento de Medicina Cardiovascular, de Clínica La Pequeña Familia, quien detalló los síntomas a los que había que estar atentos y consultar al médico cardiólogo:

1) Falta de aire al realizar algún ejercicio, o bien de reposo en algunas ocasiones.

2) Dolor en el pecho que puede o no irradiársele hacia los brazos, la garganta, la mandíbula o la espalda.

3) Palpitaciones (sentir los latidos del corazón) que pueden o no acompañarse de sensación de falta de aire o estados de ansiedad e incluso de sensación de muerte inminente.

4) Mareos que, a veces, pueden también preceder a la pérdida del estado de consciencia.

5) Dolor epigástrico, esto es, por debajo del esternón, en la parte superior del abdomen, que muchas veces la gente puede inferir que se trata de problemas gastrointestinales cuando en realidad están padeciendo alguna afección cardíaca o de la arteria aorta, lo cual requiere de un diagnóstico preciso y certero y una ¡resolución inmediata!

6) Dolor muy fuerte en la espalda, que no encuentra posición que lo calme, ese también es un síntoma que requiere ¡una consulta inmediata al médico!

7) Cansancio excesivo, esto es, desproporcionado a la actividad que está realizando y que antes no lo tenía.

8) Cefalea (dolor de cabeza), dificultad para hablar o pérdida de fuerza en alguna de las extremidades, visión doble o pérdida abrupta de la visión de un ojo, sensación de hormigueos en los brazos o en las piernas. Estos síntomas pueden estar poniendo en evidencia una emergencia hipertensiva o un accidente cerebrovascular.

Controles

Con respecto a los controles que la gente debe hacerse, el doctor Mecherques manifestó que estos variaban, dependiendo de diversos factores, como la edad. “No son los mismos controles los que requiere un adolescente que lleva una vida saludable y que nunca ha tenido ningún síntoma, de los que requiere un adulto joven o un persona de edad avanzada”, acotó.

Según lo expuesto, también depende del sexo de la persona, los factores de riesgo coronarios que presente (tabaquismo, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, etc), si ha tenido antecedente familiar o personal de enfermedades cardíacas, entre otros.

“Sí recomendamos es que al menos la gente se realice un análisis de laboratorio, una Rx de Tórax, un ECG, un EcoDoppler Cardíaco y una Ergometria. Con estos exámenes, que son muy simples de hacer, uno como médico, puede tener, al menos, una idea general del paciente al que estamos atendiendo”, explicó el doctor Mecherques.

Los chicos

A la pregunta de si los chicos también debían hacerse controles médicos cardiológicos, el entrevistado sostuvo que, principalmente aquellos que van a desarrollar alguna actividad física, más aún si van hacer alta competencia, solo se recomienda un ECG, una Ergometria y eventualmente un Ecocardiograma. “Todo esto, además de la consulta con su médico que le hará un examen físico exhaustivo y con el mismo decidirá, si lo considera oportuno, ordenar otros estudios. No son necesarios en principio otros métodos complementarios, excepto que se encuentre alguna anomalía en las pruebas anteriormente mencionadas”, aclaró.