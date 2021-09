Hasta el 10 de octubre está abierta la inscripción

Hasta el 10 de octubre inclusive está abierta la inscripción de artistas para participar del XVI Salón Nacional de Artes Visuales 2021 a realizarse en las salas del Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), sito en Newbery 357, de nuestra ciudad.

El propósito del Salón Nacional de Artes Visuales, impulsado por el Gobierno de Junín, es fomentar la actividad de los artistas de todo el país, a través de una competencia abierta que incentive la creación y el desarrollo personal y potencie el crecimiento del patrimonio artístico-cultural de Junín y la Región.

Podrán participar todos los artistas argentinos y extranjeros radicados, mayores de 18 años cumplidos a la fecha de inscripción, que acrediten un período de residencia en el país por lo menos de 2 años anteriores a la fecha del llamado a concurso. También podrán participar aquellos premiados con anterioridad en el marco de este Salón, aunque solo podrán ser parte de la convocatoria una vez pasados 3 años de dicha obtención. Se excluyen las personas vinculadas por parentesco al jurado.

Los autores de los trabajos participantes autorizan a los organizadores del Salón a reproducir y difundir dichos trabajos en los medios que considere conveniente. La participación implica la total aceptación del siguiente reglamento.

Presentación

Los participantes deberán inscribirse de forma online en www.junin.gob.ar/inscripcion/xvi-salon-nacional-de-artes-visuales-junin-2021 completando el formulario de inscripción.

Podrán participar todas las expresiones de artes visuales. Por ser un premio adquisición no se admitirán performances, happenings u otras obras de carácter efímero.

La obra deberá ser inédita, y su realización no deberá exceder los tres años de antigüedad, de ser así no participará en la premiación. Podrá ser de cualquier tendencia plástica, estética, técnica y procedimiento. La temática es libre.

Los interesados podrán participar con una sola obra.

Las medidas totales no deberán exceder los 200 cm de alto, 200 cm de ancho, 200 k de peso, 200 cm de profundidad, ni ser inferiores a 70 cm de alto y 70 cm de ancho en su totalidad; exceptuando libro de artista. En caso de ir colgadas sobre pared, no podrán exceder los 15 k por cuestiones de montaje. En caso de ser audiovisual, el tiempo de duración no deberá superar los 5 minutos. Deberán estar en condiciones de ser expuestas, de no ser así el museo no se hará cargo del montaje.

Las obras que requieran dispositivos de reproducción especial que no disponga el museo, deberán ser provistas por el artista. La obra seleccionada deberá coincidir con la foto enviada en el formulario de inscripción, de no cumplir este requisito no participará de la exposición ni en la premiación, sin excepciones.

El jurado evaluará y realizará un listado con las obras seleccionadas.

La dirección de Cultura comunicará a cada participante seleccionado el resultado de la selección (por mail y por teléfono) y lo publicará en los medios regionales y locales. Cualquier cambio o imprevisto se realizará mediante una publicación vía Facebook. Solo se le comunicará el resultado final a los tres primeros premios y menciones.

Solamente los seleccionados deberán enviar las obras al Salón. Las obras seleccionadas serán las que compitan por los premios que se detallan en este reglamento.

Premios

Primer premio: $100.000 (pesos cien mil). Adquisición de la obra: Gobierno de Junín.

Segundo premio: $85.000 (pesos ochenta y cinco mil). Adquisición de la obra: Gobierno de Junín.

Tercer premio: $70.000 (pesos setenta mil). Adquisición de la obra: Gobierno de Junín.