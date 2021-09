Feriado por el día del empleado de comercio: hoy no habrá atención al público en Junín

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín anunció que hoy, 27 de septiembre, todos los trabajadores del sector tendrán un "feriado nacional no laborable". Se debe a la celebración de su día, que cayó ayer, pero fue trasladado al primer día hábil siguiente.

“La celebración es el 26 de septiembre de cada año, pero siempre lo trasladamos al lunes más cercano. En esta ocasión se trasladó al lunes 27 homologado por el Ministerio de Trabajo y en común acuerdo con las cámaras empresarias”, afirmó a TeleJunín, el titular del SEC, Federico Melo.

“Son momentos difíciles, el trabajador de comercio siempre está al servicio de la comunidad y creemos que el reconocimiento de su día es muy importante, por eso año a año venimos bregando para darle cumplimiento”, afirmó.

Desde el SEC resaltaron que el día fue ratificado por la ley 26.541. La norma establece, en su artículo segundo, que "en dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

"El objetivo es que los trabajadores puedan celebrar en dicha fecha, su día", explicaron y ampliaron: "Para el trabajador mercantil no es un día más, es saber que se trata de su día. Poder estar en su casa, en muchos casos disfrutando de la familia, tiene un valor agregado. Además, si hay un gremio que se merece un día de descanso es éste, dado que los mercantiles trabajan 48 horas semanales y, muchos de ellos, estuvieron en la primera línea durante toda la pandemia".

Cabe destacar que el acuerdo fue firmado por la organización gremial de Armando Cavalieri y el sector empresario compuesto por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El documento establece que se cumplirán las normas legales vigentes en materia laboral y con los alcances de la Ley 26.541, por lo que ese día lunes 27 no se otorgará como franco compensatorio de descanso semanal.