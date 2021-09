El Gobierno se dispone a achicar el cepo a las exportaciones de carne y hay malestar

El Gobierno se prepara para reducir el cepo a las exportaciones de carne y rehabilitar las ventas a China, aunque se mantendrían las restricciones para vender al exterior los cortes populares.

Esa es la medida que estudia el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y que le sería informada a los integrantes de la Mesa de Enlace cuando se reúnan el martes.

China sigue siendo el mayor comprador de carne argentina, aunque con menor participación que en 2020. Al gigante asiático se envía carne de una vaca que salió de su ciclo productivo.

Al respecto, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, afirmó que “hay mucha expectativa por la reunión de Domínguez con la Mesa de Enlace”.

“Desde que asumió está dando señales de querer o intentar destrabar el conflicto de la carne. Muy positiva la reunión del martes en la cual cada institución agropecuaria lleva sus temas propios. Ojalá sea muy productiva”, subrayó.

Por su parte, el productor agropecuario Rodrigo Esponda manifestó: “No tengo ninguna expectativa con la reunión con Julián Domínguez. Entiendo que la Mesa de Enlace tiene que ir porque institucionalmente corresponde que participe”.

“La solución es muy rápida y no tienen que reunirse y sacarse fotos. Tienen que levantar la medida errónea que tomó el Gobierno en su momento; no tienen que administrar el cepo sino eliminarlo. Tienen que fomentar la producción, tiene que haber mayor cantidad de carne para que haya más oferta y eso haga que la carne se haga más accesible en los mostradores”, apuntó.

“Se lo dijimos los productores, se lo dijo la industria frigorífica, y se lo dijeron los sindicatos de trabajadores, que fue una medida errónea. Y Ahora lo que están haciendo es llamar a una reunión para administrar una medida que está mal”, señaló.

“No me sorprende viniendo de un ministro de Agricultura que solamente está ahí para entorpecer, dilatar y con un falso dialogo tratar de llevar adelante las cosas y patearlas lo más largo posible”, subrayó Esponda.

“La soluciones son sencillas: hay que eliminar el cepo y fomentar la producción. Y si quieren que bajen los precios tienen que bajar los impuestos para que la carne sea más accesible, pero evidentemente no es lo que están buscando”, cerró.

Quedaría reducido a un 15%

"China ha continuado liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación: promediaba 80% antes de las restricciones aplicadas y en julio se redujo al 67%, para alcanzar el 70% en agosto", indicó el último de reporte de lo frigoríficos enrolados en el consorcio ABC.

Si se avanza con este esquema -que el fin de semana fue analizado por Domínguez con el presidente Alberto Fernández- el cepo a la carne quedaría reducido a un 15% respecto de lo exportado en el 2020.

El Gobierno busca achicar el frente de conflicto con el campo, teniendo en cuenta el duro revés electoral que esa franja del electorado le dio en zonas como el interior bonaerense, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

Gobernadores del PJ de provincias donde la actividad agropecuaria es relevante elevaron la voz en los últimos días para pedir que se terminen las restricciones.

Al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se sumaron Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El Gobierno también presta atención al impacto negativo sobre el empleo en los frigoríficos que están provocando estas restricciones pensadas para bajar los precios en las carnicerías.

Los siete cortes que seguirán sin poder exportarse hasta el 31 de diciembre serán asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Así, el cepo se flexibilizaría aún más y el 85% de las exportaciones quedarían liberadas.

Ya habían sido reabiertas las ventas al exterior a países como Israel, y lo mismo ocurrió con las Cuotas Hilton y 481 para Europa, y los cupos especiales para Estados Unidos y Colombia.

Domínguez llega a la cartera de Agricultura con la intención de potenciar las exportaciones, incluidas las de carne, y para ello retomaría los contactos con las entidades ruralistas y el Consejo Agroindustrial Argentino.

El ministro recibirá a representantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias para intentar avanzar en una solución.

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, remarcó la necesidad de encontrar "soluciones a las situaciones conflictivas" por las que atraviesa la actividad agropecuaria, entre las que señaló en primer término las restricciones a las exportaciones de carne, vigentes hasta el 31 de octubre.